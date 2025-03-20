Василіса Фролова захопила новими фото з чоловіком і показала їхню зустріч з Джамалою в ОАЕ

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка під час війни оселилася в ОАЕ, поділилася родинним контентом.

Так, у фотоблогу зірка поділилася, що з чоловіком, продюсером Дмитром Котеленцем і сином Родіоном провела час в популярному туристичному місці – мечеті шейха Заїда. Цікаво, що компанію родині склала співачка Джамала, яка теж ненадовго приїхала насолодитися красою та величчю місця сили.

"Нещодавно збагнула, що в Еміратах дуже складно знайти тишу. Абсолютну тишу. Життя настільки бурхливе усюди, що навіть вночі через закриті вікна відчутно гамір життя. Усамітнитися для медитації чи йоги і не чути галас міста навіть в навушниках просто неможливо. І ось сталося диво. Приголомшлива тиша знайшла мене в одному з найпопулярніших і містичних туристичних спотів. Завдяки дорогенькій Джамалі, яка нарешті дісталася до Абу-Дабі хоч ненадовго, і осяяла світлом і надією наше життя тут, ми нарешті побували в найбільш магічному місці – архітектурному шедеврі Мечеті Шейха Заїда", - написала Василіса.

Василіса Фролова з чоловіком і Джамалою / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василіса Фролова з родиною / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василіса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Джамала, своєю чергою, також опублікувала низку фото після відвідування мечеті Заїда. Як виявилося, відвідати цю пам'ятку було давньою мрією виконавиці. Тож вона сповна насолодилася атмосферою, яка там панувала.

"Ще 15 років тому, коли я вперше побувала в ОАЕ, я мріяла відвідати Абу-Дабі, а особливо – цю мечеть. Але тоді це було неможливо. Нарешті моя маленька мрія здійснилася. Я спеціально хотіла побачити мечеть шейха Заїда бін Султана Аль Нахаяна, засновника ОАЕ, під час Рамадану, і вона насправді вражає своєю величчю та красою. Вона настільки велична і водночас проста, що створює відчуття затишку. У якийсь момент мені просто захотілося заплакати від почуттів, адже всюди панувала неймовірна умиротвореність", - поділилася враженнями зірка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Мечеть шейха Заїда / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова показала милі фото з чоловіком і трьома дітьми та здивувала, як малюки швидко підросли.

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