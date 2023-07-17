Василіса Фролова замилувала фото з чоловіком і сином та зізналася, що її здивувало у Швейцарії

Українська телеведуча Василіса Фролова показала щасливі знімки з чоловіком Дмитром Котеленцем та сином Родіоном.

Як поділилася знаменитість, вони з родиною поїхали з ОАЕ до європейської країни. Для подорожі сімейство обрало Швейцарію. Василіса порівняла дві країни. Телеведуча зізналася, що її найбільше здивувало у Швейцарії.

Чоловік Василіси Фролової з сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

За словами Фролової, в європейській країні набагато чистіше повітря. Також у Швейцарії неабияка холодна вода з крана, чого не було в Дубаї. Окрім того, знаменитість нарешті може показати синові справжню веселку після дощу.

Василіса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Що дивує у Швейцарії після ОАЕ: прозоре повітря, ніби нарешті протерли окуляри (виявляється, кисень можна їсти, дивуватися бруду, палкам у лісі, безкоштовній траві та квіточкам). Холодна, навіть крижана, вода з крана (контрастний душ виявився небувалою розкішшю)", - зізналася Василіса.

Також знаменитість запримітила, що в ОАЕ майже не живуть люди похилого віку, тим часом у Швейцарії їх чимало. Окрім того, в європейській країні піклуються про довкілля та завжди сортують сміття.

Василіса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Що дивує у Швейцарії після ОАЕ: люди похилого віку. Величезна кількість цікавих, задоволених життям пенсіонерів (Емірати не дуже вітають старіння, їм потрібні молоді резиденти, що працюють, готові сплачувати та заробляти, тому люди після 60 там скоріше рідкість і виняток). Стале споживання. 10 пакетів для сміття коштують 35 євро. І це не про ціни, а про розмір нерозсортованого сміття в окремому кантоні", - розповіла Фролова.

Син Василіси Фролової / Фото: instagram.com/vasyafrolova

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