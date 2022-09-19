Василіса Фролова зізналась, у яких стосунках перебуває з чоловіком та на які гроші живе у Дубаї

Відома ведуча Василіса Фролова поділилася подробицями особистого життя.

Знаменитість розповіла, що нині перебуває разом з родиною у Дубаї. За кордоном ведуча поїхала ще у січні, адже чоловік наполіг. Він був переконаний, що Росія нападе на Україну, тож варто убезпечити родину.

Василіса Фролова з сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Нині Василіса разом з родиною мешкає в орендованій оселі. Фролова через війну втратила заробіток, тому вони живуть на зарплатню чоловіка, який працює для "Warner Brothers".

Утім, Василіса зізнається, що їй тяжко без роботи, адже вона звикла мати свій власний дохід.

"Я перебуваю в дуже важкому емоційному стані, бо взагалі не звикла не працювати. Я ніколи не була так довго без роботи. В мене, звичайно, була якась там фінансова подушка, яка тут дуже стрімко зникла. Я просто перебуваю в дуже важкому стані, бо не можу знайти роботу", - розповіла знаменитість в інтерв'ю Анні Олицькій.

Також Фролова зізналась, у яких нині стосунках перебуває з чоловіком. Нині ведуча з коханим розуміють, що вони мають підтримувати одне одного. Так, подружжя нині саме у чужій їм країні.

Василіса Фролова з сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Ми в такій кульці, з якої обидва не можемо вибратися. Ми маємо одне одного підтримувати, і ми це робимо. Ми просто розуміємо, що в нас тут нікого немає. Нам нема куди бігти звідси", - додала Фролова.

Раніше українська співачка Наталка Карпа також поділилася подробицями особистого життя. Виконавиця розповіла про стосунки з чоловіком Євгеном Тєрєховим, який нині захищає Україну на передовій.

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