Василь Вірастюк показав 17-річного сина від ексдружини і розсекретив, до якого вишу він вступив

Василь Вірастюк із сином Олегом / © instagram.com/vasylvirastyuk

Реклама

Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк показав, який вигляд має його 17-річний син від ексдружини, і розповів про його освіту.

Олег цьогоріч закінчив школу. Оскільки син Василя Вірастюка захоплювався IT-індустрією та комп'ютерними технологіями, то й майбутню професію обрав відповідну. Юнак подавав документи до різних чотирьох вишів, але врешті вступив на бюджет до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Олег обрав нелегку спеціальність - інженерія програмного забезпечення.

Син Василя Вірастюка Олег / © instagram.com/vasylvirastyuk

"Сину, нелегку ти справу і напрямок обрав. Легко не буде, це я точно знаю, ніхто нічого тобі "не подарує". Здобуті тобою знання - це твій успіх та самореалізація в майбутньому! Нехай все вдається", - побажав синові нардеп.

Реклама

Василь Вірастюк з сином Олегом та мамою / © instagram.com/vasylvirastyuk

Зазначимо, Олег – син Василя Вірастюка від другої дружини, з якою він розлучився зі скандалом та судами. Також у колишнього подружжя є син Олександр. Василь Вірастюк виховує сина Адама від першої дружини, яка загинула 2006 року.

Наразі стронгмен перебуває у стосунках із молодшою на 11 років обраницею. У пари народилося двоє спільних синів – Володимир та Ярослав.