ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
578
Час на прочитання
1 хв

Василь Вірастюк показав 17-річного сина від ексдружини і розсекретив, до якого вишу він вступив

Також стронгмен розповів, яку нелегку спеціальність обрав Олег.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Василь Вірастюк із сином Олегом

Василь Вірастюк із сином Олегом / © instagram.com/vasylvirastyuk

Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк показав, який вигляд має його 17-річний син від ексдружини, і розповів про його освіту.

Олег цьогоріч закінчив школу. Оскільки син Василя Вірастюка захоплювався IT-індустрією та комп'ютерними технологіями, то й майбутню професію обрав відповідну. Юнак подавав документи до різних чотирьох вишів, але врешті вступив на бюджет до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Олег обрав нелегку спеціальність - інженерія програмного забезпечення.

Син Василя Вірастюка Олег / © instagram.com/vasylvirastyuk

Син Василя Вірастюка Олег / © instagram.com/vasylvirastyuk

"Сину, нелегку ти справу і напрямок обрав. Легко не буде, це я точно знаю, ніхто нічого тобі "не подарує". Здобуті тобою знання - це твій успіх та самореалізація в майбутньому! Нехай все вдається", - побажав синові нардеп.

Василь Вірастюк з сином Олегом та мамою / © instagram.com/vasylvirastyuk

Василь Вірастюк з сином Олегом та мамою / © instagram.com/vasylvirastyuk

Зазначимо, Олег – син Василя Вірастюка від другої дружини, з якою він розлучився зі скандалом та судами. Також у колишнього подружжя є син Олександр. Василь Вірастюк виховує сина Адама від першої дружини, яка загинула 2006 року.

Наразі стронгмен перебуває у стосунках із молодшою на 11 років обраницею. У пари народилося двоє спільних синів – Володимир та Ярослав.

Дата публікації
Кількість переглядів
578
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie