ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Василь Вірастюк показав свого підрослого однорічного сина від молодшої на 11 років коханої

Спортсмен оприлюднив фото Ярослава з нагоди особливої дати.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Василь Вірастюк

Василь Вірастюк / © instagram.com/vasylvirastyuk

Відомий український стронгмен і нардеп Василь Вірастюк потішив рідкісним фото свого наймолодшого сина Ярослава від третьої цивільної дружини, дизайнерки Ірини Зінченко.

Так, знаменитість поділився радісною новиною в Instagram — його наймолодшому сину Ярославу днями виповнився рік. На фото малюк позує у візочку, а гордий батько присвятив йому щемливі слова з побажаннями щасливого дитинства та миру.

«День народження. Нашому синочку (наймолодшому) Ярчику (Ярославу Васильовичу) сьогодні (6 січня — прим. ред.) виповнився рочок. Нехай росте на радість нам здоровим і щасливим й обов’язково під мирним небом», — замилував багатодітний батько.

Син Василя Вірастюк Ярослав / © instagram.com/vasylvirastyuk

Син Василя Вірастюк Ярослав / © instagram.com/vasylvirastyuk

У коментарях прихильники долучилися до привітань та засипали родину теплими словами.

  • Здоров’я міцного і щасливого дитинства

  • Вітаю! Здоров’я і щастя малечі, і сил батькам!

  • Нехай росте здоровим, щасливим і оточеним любов’ю. Мирного неба, радості та багато світлих моментів вашій родині!

Зазначимо, Василь Вірастюк кілька років живе у цивільному шлюбі з українською дизайнеркою Іриною Зінченко. Пара познайомилася 2019 року, а романтичні стосунки почалися після лютого 2022-го. У середині 2023 року у них народився син Володимир, а 6 січня 2025 року — Ярослав. Зінченко молодша за Вірастюка на 11 років. Офіційного шлюбу закохані поки не планують.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie