Василь Вірастюк показав свого підрослого однорічного сина від молодшої на 11 років коханої

Василь Вірастюк / © instagram.com/vasylvirastyuk

Відомий український стронгмен і нардеп Василь Вірастюк потішив рідкісним фото свого наймолодшого сина Ярослава від третьої цивільної дружини, дизайнерки Ірини Зінченко.

Так, знаменитість поділився радісною новиною в Instagram — його наймолодшому сину Ярославу днями виповнився рік. На фото малюк позує у візочку, а гордий батько присвятив йому щемливі слова з побажаннями щасливого дитинства та миру.

«День народження. Нашому синочку (наймолодшому) Ярчику (Ярославу Васильовичу) сьогодні (6 січня — прим. ред.) виповнився рочок. Нехай росте на радість нам здоровим і щасливим й обов’язково під мирним небом», — замилував багатодітний батько.

Син Василя Вірастюк Ярослав / © instagram.com/vasylvirastyuk

У коментарях прихильники долучилися до привітань та засипали родину теплими словами.

Здоров’я міцного і щасливого дитинства

Вітаю! Здоров’я і щастя малечі, і сил батькам!

Нехай росте здоровим, щасливим і оточеним любов’ю. Мирного неба, радості та багато світлих моментів вашій родині!

Зазначимо, Василь Вірастюк кілька років живе у цивільному шлюбі з українською дизайнеркою Іриною Зінченко. Пара познайомилася 2019 року, а романтичні стосунки почалися після лютого 2022-го. У середині 2023 року у них народився син Володимир, а 6 січня 2025 року — Ярослав. Зінченко молодша за Вірастюка на 11 років. Офіційного шлюбу закохані поки не планують.