Василь Вірастюк показав свого підрослого однорічного сина від молодшої на 11 років коханої
Спортсмен оприлюднив фото Ярослава з нагоди особливої дати.
Відомий український стронгмен і нардеп Василь Вірастюк потішив рідкісним фото свого наймолодшого сина Ярослава від третьої цивільної дружини, дизайнерки Ірини Зінченко.
Так, знаменитість поділився радісною новиною в Instagram — його наймолодшому сину Ярославу днями виповнився рік. На фото малюк позує у візочку, а гордий батько присвятив йому щемливі слова з побажаннями щасливого дитинства та миру.
«День народження. Нашому синочку (наймолодшому) Ярчику (Ярославу Васильовичу) сьогодні (6 січня — прим. ред.) виповнився рочок. Нехай росте на радість нам здоровим і щасливим й обов’язково під мирним небом», — замилував багатодітний батько.
У коментарях прихильники долучилися до привітань та засипали родину теплими словами.
Здоров’я міцного і щасливого дитинства
Вітаю! Здоров’я і щастя малечі, і сил батькам!
Нехай росте здоровим, щасливим і оточеним любов’ю. Мирного неба, радості та багато світлих моментів вашій родині!
Зазначимо, Василь Вірастюк кілька років живе у цивільному шлюбі з українською дизайнеркою Іриною Зінченко. Пара познайомилася 2019 року, а романтичні стосунки почалися після лютого 2022-го. У середині 2023 року у них народився син Володимир, а 6 січня 2025 року — Ярослав. Зінченко молодша за Вірастюка на 11 років. Офіційного шлюбу закохані поки не планують.