Василь Вірастюк показався на могилі рідного брата-спортсмена Романа, який помер сім років тому

Василь та Роман Вірастюки

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Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк показався на могилі рідного брата Романа Вірастюка — чемпіона України.

Знаменитість вшанував пам’ять близької людини. Так, 27 липня минуло рівно сім років, як не стало Романа Вірастюка. Чоловік помер після складної операції на серці, що тривала 20 годин.

Василь Вірастюк вшанував пам’ять брата в роковини його смерті. Стронгмен навідався до могили Романа, який похований в Івано-Франківську.

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«27 липня…Вже сім років немає з нами Ромасі… Вічна пам’ять!» — написав стронгмен.

Могила Романа Вірастюка / © instagram.com/vasylvirastyuk

Зазначимо, Роман Вірастюк — старший брат Василя Вірастюка. Чоловік теж був спортсменом, він займався штовханням ядра. Роман Вірастюк був бронзовим призером Чемпіонату Європи 1994 року, 17-разовим чемпіоном України, чотириразовим срібним призером Кубку Європи, а на Олімпіаді 1996 року посів шосте місце.

2005 року серце спортсмена дало збій. Тоді Роман Вірастюк переніс операцію з протезування аорти й аортальних клапанів. 11 липня 2019 року спортсмена екстрено прооперували. Операція на серці була складною та тривала 20 годин. На жаль, 27 липня 2019 року Романа Вірастюка не стало у віці 51 року.

Нагадаємо, нещодавно журналіст Костянтин Грубич вшанував пам’ять покійної доньки. Життя Ольги обірвалося 12 липня 2014 року у віці 17 років.

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