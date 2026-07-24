Василь Вірастюк повністю показав молодшу на 11 років кохану-красуню, яка народила йому двох синів

Василь Вірастюк / © facebook.com/vasyl.virastyuk

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Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк вперше за тривалий час показав молодшу на 11 років кохану-красуню, яка народила йому двох синів.

Знаменитість зазвичай приховує свою обраницю. Проте час від часу він робить винятки, як і цього разу. Зокрема, пара побувала на важливій події. Вони святкували хрещення донечки своїх друзів. До речі, Василь став хрещеним батьком.

Звісно, знаменитість також позував перед об’єктивом фотокамери зі своєю обраницею Іриною. Його кохана одягла обтислу сукню в леопардовий принт, яка підкреслила її струнку й підтягнуту фігуру. Образ вона доповнила туфлями на підборах і прикрасами. Своє темне волосся обраниця Вірастюка розпустила.

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Василь Вірастюк із новою коханою / © instagram.com/vasylvirastyuk

Тим часом Василь Вірастюк позував у чорних штанях і вишитій футболці. Пара на фото обіймалася і ніжно пригорталася одне до одного.

Василь Вірастюк із новою коханою / © instagram.com/vasylvirastyuk

Зазначимо, Василь Вірастюк почав зустрічатися з Іриною вже під час повномасштабної війни, хоча познайомилися вони ще 2019 року. У закоханих є двоє спільних синів — Володимир та Ярослав.

Нагадаємо, нещодавно співачку Машу Кондратенко вперше заскочили з бойфрендом. До цього артистка ретельно приховувала свого обранця.

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