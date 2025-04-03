Василь Вірастюк шокував, як потрапив під ракетний обстріл на Донеччині: "Ледь не відійшли на той світ"

Василь Вірастюк / © facebook.com/vasyl.virastyuk

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Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк шокував, як потрапив під ракетний обстріл у Донецькій області.

Колишній спортсмен пригадує, що сталося це ще 2 квітня рівно рік тому. Вірастюк тоді з іншими колегами віз військовим автівки, які вкрай необхідні для фронту. Утім, зовсім поруч із готелем, де вони зупинилися, стався приліт. Стронгмен говорить, що окупанти запустили ракети, які, як він переконаний, були кимось спеціально наведені.

Врешті, внаслідок обстрілу всі автівки, окрім однієї, згоріли та не підлягали ремонту. На жаль, від ворожого прильоту загинув чоловік. Що ж стосується Василя Вірастюка та його колег, то вони отримали незначні поранення та контузії.

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Василь Вірастюк пригадав, як потрапив під обстріл / © instagram.com/vasylvirastyuk

“Рівно рік тому під час нашої поїздки на Донеччину до ЗСУ за наведенням адміністратора ледь колективно не відійшли на той світ. У результаті: контузії колег, незначні поранення, сімом автівкам, окрім нашої, п*зда і, на жаль, один загиблий”, — пригадав нардеп.

Нагадаємо, окупанти постійно обстрілюють Україну. Нещодавно ведучому Олексію Суханову увірвався терпець. Шоумен гнівно розніс росіян і путіна.