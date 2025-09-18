Василь Вірастюк вперше показав двох синів, яких йому народила молодша на 11 років кохана

Василь Вірастюк / © facebook.com/vasyl.virastyuk

Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк вперше показав усіх своїх нащадків.

Так, у фотоблогу зірка оприлюднив колаж, де він позує з п’ятьма своїми синами-красенями, які підросли — 22-річним Адамом, 17-річним Олегом, дев’ятирічним Олександром, дворічним Володимиром і восьмимісячним Ярославом. І це вперше, коли багатодітний батько повністю показав двох наймолодших синочків від своєї третьої цивільної дружини Ірини.

Крім того, знаменитість повідомив, що нещодавно зважився набити тату, присвятивши малюнок дітям. Тож тепер на його руці видніється напис "А.О.О.В.Я" з певним символізмом. Своїм фото у дописі Василь пояснив, що кожна літера — перша буква імені кожного з синів.

Василь Вірастюк з синами / © instagram.com/vasylvirastyuk

"Козацькому роду нема переводу. Думка зробити таке татуювання з'явилась у мене дев'ять років тому, коли повинен був народитись мій третій син Сашко. Впродовж восьми місяців разом з Віктором "BOSS" Карпенком не мали можливості зустрітись, і ось тільки з п'ятої спроби ми це зробили. Адам (22 роки). Олег (17 років). Олександр (9 років). Володимир (2 рочки). Ярослав (8 місяців). Всіх своїх дітей люблю безмежно, зичу їм вдачі по життю, бути здоровими стати достойними людьми і обов'язково щасливими", — зворушливо написав нардеп.

До слова, 51-річний Василь Вірастюк виховує п'ятьох дітей. Від першої дружини, яка трагічно загинула 2006 року, він виховує сина Адама. Від другого шлюбу, що завершився скандальним розлученням та судовими процесами, у Вірастюка є сини Олег та Олександр. Нині спортсмен щасливий у стосунках із молодшою на 11 років обраницею Іриною, з якою виховує двох спільних синів — Володимира та Ярослава. До речі, кохану зірка спочатку приховував, а потім все ж показав її на спільному фото з друзями.