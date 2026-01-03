Василь Вірастюк вшанував пам'ять трагічно загиблої першої дружини і показав її архівне фото

Василь Вірастюк / © facebook.com/vasyl.virastyuk

Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк вшанував пам'ять трагічно загиблої першої дружини Світлани.

Обраниці стронгмена не стало рівно 20 років тому. Світлана загинула 2 січня 2006 року на гірськолижному курорті Паландокен у Туреччині під час сходження снігової лавин. У своєму Instagram Василь Вірастюк вшанував пам'ять першої дружини.

Стронгмен опублікував архівне чорно-біле фото Світлини. Вірастюк зазначив, що вже 20 років минуло відтоді, як її не стало. Спільному сину подружжя на той момент було всього два з половиною роки.

"Уявляєте, сьогодні (2 січня – прим. ред.) вже 20 років від того дня, як загинула Світлана, моя перша дружина, мама Адамчика. Йому тоді було всього два з половиною роки", - висловився стронгмен.

Перша дружина Василя Вірастюка / © instagram.com/vasylvirastyuk

Зазначимо, перша дружина Василя Вірастюка – Світлана Забіяка – трагічно загинула 2 січня 2006 року на гірськолижному курорті в Туреччині в результаті сходження сніжної лавини. Трагедія сталась під час катання на лижах у забороненій зоні. Світлана дістала удар у скроневу ділянку, знепритомніла, після чого під тиском снігу настала асфіксія.

