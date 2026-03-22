Василіса Фролова приголомшила сумою, яку витрачає на життя в ОАЕ: "Хапаюся за будь-які підробітки"

Знаменитість відверто розповіла про немалі витрати і про економію.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Василіса Фролова

Василіса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

Українська телеведуча Василіса Фролова приголомшила сумою, яку витрачає на життя в ОАЕ.

Ще до повномасштабної війни знаменитість разом із чоловіком оселилась за кордоном. Ведуча в інтерв'ю Oboz.ua зізнається, що з часом вже прилаштувалась до життя в ОАЕ та навіть навчилась економити. Тим не менш, витрати в родини Василіси Фролової чималі. На місяць ведучій, чоловіку та їхньому сину необхідно близько 7-10 тисяч доларів для комфортного життя. Найбільше коштів йде на оренду квартири та навчання Родіона.

"Ми вже прилаштувалися, навчилися економити. Я вже знаю, де купувати дешевшу гречку. Але все одно, на родину з трьох людей, як ми, потрібно приблизно 7-10 тисяч доларів (від 360 тисяч гривень до 438 тисяч гривень) на місяць. Найбільші витрати йдуть на оренду квартири та освіту для сина. Одяг? Мені здається, я тут майже нічого не купую", - зізнається ведуча.

Василіса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

Василіса Фролова також відверто розповіла, що заощаджень у родини вже немає. Чоловік знаменитості працює в івент-сфері. Проте на тлі атаки Ірану на ОАЕ зараз ця сфера на паузі, тож заробітки коханого ведучої похитнулись. Сама ж Василіса Фролова працювала раніше в міжнародній івент-агенції з українським корінням, а нині планує повернутися в сферу комунікацій. За словами знаменитості, з роботою тяжко, а кошти при цьому потрібні, тож вона не цурається братися за різні підробітки.

"Я працювала в міжнародній івент-агенції з українським корінням. Зараз дуже сподіваюся повернутися до роботи в комунікаціях – це те, що вмію і люблю. У чоловіка теж компанія в івент-сфері, але, зрозуміло, цей напрямок зараз фактично на паузі. Івенти не проводяться, усе завмерло. Тому питання заробітку зараз, чесно кажучи, дуже болюче. Ми чекаємо, як зміниться ситуація і коли ця сфера зможе ожити. Фінансова подушка? Її вже давно немає. Тому я постійно в пошуку – хапаюся за будь-які можливості, підробітки, проєкти", - додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Василіса Фролова відсвяткувала 5-річчя сина в Дубаї. Ведуча також показувала, яким був день народження Родіона.

