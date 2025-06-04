Василіса Фролова в бікіні похизувалася ефектним схудненням: "Тіло краще, ніж 30 років тому"

Василіса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

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Українська телеведуча Василіса Фролова показалася в бікіні та похизувалася ефектним схудненням.

Знаменитість зізналась, що ніколи не була задоволена своїм тілом. Однак вона активно працює над собою. Ведуча говорить, що нарешті настав той момент, коли може спокійно одягнути роздільний купальник і при цьому не відчувати дискомфорт. За словами ведучої, наразі її тіло має набагато кращий вигляд аніж тоді, коли їй було всього 17.

"Мені 47. І я вперше в житті вдягаю роздільний купальник із задоволенням. Як і кожна? мабуть, я ніколи не була задоволена своїм тілом. Саме зараз моє тіло набагато краще, ніж 30 років тому. Тільки зараз я в абсолютному кайфі від щоденної йоги та починаю по-справжньому чути себе", - поділилася знаменитість.

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Василіса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

Василіса Фролова говорить, що їй ще потрібно працювати над собою, аби досягнути ідеальної форми, чим вона й продовжує займатися. Допомагає в цьому знаменитості йога. Окрім того, ведуча перебувала на ретриті в Індії. Фролова говорить, що досягнула там приголомшливих результатів. Знаменитість виконувала щоденні процедури та сиділа на спеціально підібраній для неї дієті.

"Так, ще багато попереду, до ідеальної форми ще доведеться попотіти, але це такий кайф - кожного разу трохи переборювати себе, робити трохи більше зусиль і бачити результат. І Індія сприяє цьому процесу ідеально: щоденні процедури та персональна дієта роблять дива", - ділиться ведуча.

Василіса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Тімура Мірошниченка посвітила підтягнутою фігурою в купальнику. Окрім того, Інна просто приголомшила ідеальною розтяжкою, виконавши шпагат на тлі гір.