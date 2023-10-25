Вайкуле пригадала тривожну розмову з Пугачовою у перші дні вторгнення ХАМАСу до Ізраїлю

Латвійська співачка Лайма Вайкуле є близькою подругою зіркового подружжя Алли Пугачової та Максима Галкіна.

Як відомо, пара, яка активно підтримує Україну, виїхала з РФ до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни. В інтерв'ю програмі "І гримнув Грем" Вайкуле поділилася, що дуже переживала за своїх друзів, коли бойовики ХАМАСу розпочали війну з Ізраїлем.

За словами латвійської виконавиці, вона одразу зателефонувала своїм друзям, аби дізнатися, як вони.

"Я всім телефонувала, висловлювала співчуття. Перше, що запитала: "Як справи?". А відповідь: "Все гаразд, все добре. Не хвилюйся". Вони були спокійніші за мене, тому що коли вдалині, ти більше наганяєш фарб. Всередині люди якось, напевно, збираються, інакше до цього ставляться. А тут стільки тривоги у мене особисто. Зазвичай мене заспокоюють. І в Україні, і в Ізраїлі", - розповіла Вайкуле.

Вайкуле, Пугачова та Галкін товаришують протягом багатьох років / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Нагадаємо, що на початку вторгнення терористичного угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю російські пропагандистські ЗМІ написали, що Пугачова і Галкін з дітьми виїхали з країни. Та згодом Галкін записав відеозвернення, в якому розповів, що його родина залишається в Ізраїлі і буде підтримувати країну до кінця.

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