Вайкуле про те, чому Ротару не приїхала на фестиваль на підтримку України: "Їй ніхто не потрібен"

Латвійська співачка Лайма Вайкуле прокоментувала, чи запрошувала цьогоріч на свій фестиваль у Юрмалі Laima Rendezvous колегу Софію Ротару. Як відомо, цьогоріч Вайкуле проводила захід на підтримку України і там виступили українські артисти.

У програмі "І гримнув Грем" Вайкуле спростувала чутки, що між ними з Ротару є якийсь конфлікт. Латвійська зірка запевнила, що раніше неодноразово кликала колегу виступити у себе на фестивалі, втім, цього разу цього робити не стала:

"Я не запрошувала Софу. Писали усіляку нісенітницю про нас з Софою. Що які в нас стосунки. Нема приводу цим розмовам. Я не запрошувала Софу, тому в нас не було розмови. Більше того, ми не зв'язувалися від початку війни", - розповіла Вайкуле.

Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Вона додала, що востаннє вони зідзвонювалися на початку повномасштабної війни. Лайма питала у Ротару, чи все з нею гаразд. Зараз, за словами Вайкуле, вона знає, що Ротару перебуває у безпечному місці і їй цього достатньо:

"Я знаю, що вона в безпеці. Цього для мене достатньо. Якщо вона захоче, вона завжди може зателефонувати. А я не люблю нав'язуватися. Настане час, сподіваюся, й Софа приїде до нас, якщо захоче", - додала Вайкуле.

Лайма Вайкуле і Софія Ротару

Також вона висловила думку, що зараз Софія Ротару хоче сконцентруватися на сім'ї. І зараз в неї інші орієнтири в житті:

"Я її дуже люблю, вона дуже хороша. Вона оточена сім'єю, і вона у ній живе. Їй, мені здалося, ніхто не потрібен, крім сім'ї. Тому ми не маємо такого, щоб ми телефонували одна одній щодня. Ми розмовляли з нею. У нас досить близькі стосунки – я багато чого знаю про неї, а вона про мене", – прокоментувала Вайкуле.

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле розповіла, де перебуває її друг та колега Валерій Леонтьєв і розсекретила його позицію щодо повномасштабної війни в Україні.

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