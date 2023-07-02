Вайнона Райдер, Вупі Голдберг та інші: світові зірки, про українське коріння яких ви не здогадувались

Пращури знаменитостей були емігрантами з України.
Чимало світових знаменитостей мають українське коріння, про яке часто розповідають та пишаються цим.
Щоправда, коли говорять про зірок, чиї пращури є емігрантами з України, на думку спадає актор Леонардо Ді Капріо, акторка Міла Куніс або Міла Йовович. Однак є чимало інших не менш відомих знаменитостей, які можуть похвалитися українським корінням.
Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про світових зірок, пращури яких були з України.
Таїсса та Віра Фарміги
Багато хто знає акторку українського походження Віру Фармігу. Однак у неї є молодша сестра Таїсса. Дівчата народилися за кордоном. Їхні батьки Михайло та Людмила – українські емігранти. Таїсса та Віра гарно володіють українською, а Фарміга-старша взагалі до шести років говорила лише рідною мовою. Батьки привчали дівчат до українських традицій та звичаїв. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, акторки підтримали українців. Віра часто говорить про російське вторгнення та закликає допомагати рідній країні.
Ленні Кравіц
Музикант та актор не схожий на українця. Однак, Ленні має українське походження. Прадід артиста народився в Києві, і він – корінний киянин. А от Кравіц з'явився на світ у родині його онука Сеймура та акторки Роксі. Про своє українське коріння Ленні сам розповів під час концерту у Києві 2008 року.
Стівен Спілберг
Відомий оскароносний режисер має українське коріння. Дідусь Спілберга за материнською лінією родом з Одеси, а за батьківською - з невеликого села біля Кам'янця-Подільського. Режисер знає про своє походження. Коли почалася повномасштабна війна, він підтримав українців та пожертвував кошти на допомогу біженцям. До речі, 2006 року Спілберг вперше приїжджав до України, а його улюбленою стравою є борщ.
Боб Ділан
Відомий актор та виконавець має одеське коріння. Бабуся та дідусь музиканта до 1905 року жили в Одесі. Утім, коли в місті почали переслідувати євреїв, вони переїхали до США. Там і народився виконавець Боб Ділан.
Дастін Гоффман
Голлівудський актор має пращурів, що народилися в Білій Церкві, Київська область. Щоправда, про своє українське коріння Гоффман дізнався лише в 72 роки. Річ у тім, що від актора приховували його походження, адже його діда та прадіда розстріляли чекісти. Коли Гоффман дізнався правду про свій рід, то не зміг стримати сліз та розплакався.
Вупі Голдберг
Складно запідозрити, що відома акторка та комедіантка має українське коріння. Однак Вупі сама зізналась, що її прабабуся – уродженка Одеси. Сама ж Голдберг народилася у Нью-Йорку.
Лієв Шрайбер
Відомий актор має українське коріння за материнською лінією. Дідусь Лієва родом з України. Однак він емігрував до США. Шрайбер добре знає історію своєї родини та часто говорить про українське коріння. Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, знаменитість підтримав українців. Лієв приїжджав до Польщі, де готував їжу для біженців. Також актор був у Львові, де займався волонтерською діяльністю. Актор є послом урядової платформи United24 та збирає кошти у напрямку медичної допомоги. За свою активну допомогу Україні Шрайбер 2022 року був нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
Ніколь Шерзінгер
Відома американська співачка 2017 року зізналась, що має українське коріння. Бабуся знаменитості – наполовину українка. До речі, одне з імен Ніколь – Прасковія.
Лів Тайлер
Відома акторка має багате національне коріння, зокрема й українське. Дід Лів за батьківською лінією був з України. До речі, про українське коріння акторки розповів її батько, лідер гурту Aerosmith Стівен Тайлер.
Девід Духовни
Відомий актор має пращурів з України. Дідусь знаменитості виїхав з Бердичева, Житомирська область, коли рятувався від єврейських погромів. Сам Девід Духовни про своє українське коріння розповів 2014 року. Актор зізнався, що вважав себе росіянином, однак дізнався, що насправді він – українець.
Вайнона Райдер
Відома акторка має українське коріння. Зокрема, її пращури були емігрантами з Харкова. Бабуся та дідусь Вайнони за батьківською лінією, коли рятувалися від єврейських переслідувань, емігрували до США.
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