Вайнона Райдер, Вупі Голдберг та інші: світові зірки, про українське коріння яких ви не здогадувались

Чимало світових знаменитостей мають українське коріння, про яке часто розповідають та пишаються цим.

Щоправда, коли говорять про зірок, чиї пращури є емігрантами з України, на думку спадає актор Леонардо Ді Капріо, акторка Міла Куніс або Міла Йовович. Однак є чимало інших не менш відомих знаменитостей, які можуть похвалитися українським корінням.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про світових зірок, пращури яких були з України.

Таїсса та Віра Фарміги

Багато хто знає акторку українського походження Віру Фармігу. Однак у неї є молодша сестра Таїсса. Дівчата народилися за кордоном. Їхні батьки Михайло та Людмила – українські емігранти. Таїсса та Віра гарно володіють українською, а Фарміга-старша взагалі до шести років говорила лише рідною мовою. Батьки привчали дівчат до українських традицій та звичаїв. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, акторки підтримали українців. Віра часто говорить про російське вторгнення та закликає допомагати рідній країні.

Таїсса та Віра Фарміги / Фото: instagram.com/taissafarmiga

Ленні Кравіц

Музикант та актор не схожий на українця. Однак, Ленні має українське походження. Прадід артиста народився в Києві, і він – корінний киянин. А от Кравіц з'явився на світ у родині його онука Сеймура та акторки Роксі. Про своє українське коріння Ленні сам розповів під час концерту у Києві 2008 року.

Ленні Кравіц / Фото: lennykravitz.com

Стівен Спілберг

Відомий оскароносний режисер має українське коріння. Дідусь Спілберга за материнською лінією родом з Одеси, а за батьківською - з невеликого села біля Кам'янця-Подільського. Режисер знає про своє походження. Коли почалася повномасштабна війна, він підтримав українців та пожертвував кошти на допомогу біженцям. До речі, 2006 року Спілберг вперше приїжджав до України, а його улюбленою стравою є борщ.

Стівен Спілберг / Фото: Associated Press

Боб Ділан

Відомий актор та виконавець має одеське коріння. Бабуся та дідусь музиканта до 1905 року жили в Одесі. Утім, коли в місті почали переслідувати євреїв, вони переїхали до США. Там і народився виконавець Боб Ділан.

Боб Ділан / Фото: Associated Press

Дастін Гоффман

Голлівудський актор має пращурів, що народилися в Білій Церкві, Київська область. Щоправда, про своє українське коріння Гоффман дізнався лише в 72 роки. Річ у тім, що від актора приховували його походження, адже його діда та прадіда розстріляли чекісти. Коли Гоффман дізнався правду про свій рід, то не зміг стримати сліз та розплакався.

Дастін Гоффман / Фото: Getty Images

Вупі Голдберг

Складно запідозрити, що відома акторка та комедіантка має українське коріння. Однак Вупі сама зізналась, що її прабабуся – уродженка Одеси. Сама ж Голдберг народилася у Нью-Йорку.

Вупі Голдберг / Фото: Associated Press

Лієв Шрайбер

Відомий актор має українське коріння за материнською лінією. Дідусь Лієва родом з України. Однак він емігрував до США. Шрайбер добре знає історію своєї родини та часто говорить про українське коріння. Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, знаменитість підтримав українців. Лієв приїжджав до Польщі, де готував їжу для біженців. Також актор був у Львові, де займався волонтерською діяльністю. Актор є послом урядової платформи United24 та збирає кошти у напрямку медичної допомоги. За свою активну допомогу Україні Шрайбер 2022 року був нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Лієв Шрайбер і Володимир Зеленський / Фото: instagram.com/lievschreiber

Ніколь Шерзінгер

Відома американська співачка 2017 року зізналась, що має українське коріння. Бабуся знаменитості – наполовину українка. До речі, одне з імен Ніколь – Прасковія.

Ніколь Шерзінгер / Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Лів Тайлер

Відома акторка має багате національне коріння, зокрема й українське. Дід Лів за батьківською лінією був з України. До речі, про українське коріння акторки розповів її батько, лідер гурту Aerosmith Стівен Тайлер.

Лів Тайлер / Фото: Associated Press

Девід Духовни

Відомий актор має пращурів з України. Дідусь знаменитості виїхав з Бердичева, Житомирська область, коли рятувався від єврейських погромів. Сам Девід Духовни про своє українське коріння розповів 2014 року. Актор зізнався, що вважав себе росіянином, однак дізнався, що насправді він – українець.

Девід Духовни / Фото: Associated Press

Вайнона Райдер

Відома акторка має українське коріння. Зокрема, її пращури були емігрантами з Харкова. Бабуся та дідусь Вайнони за батьківською лінією, коли рятувалися від єврейських переслідувань, емігрували до США.

Вайнона Райдер / Фото: Associated Press

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