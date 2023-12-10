Важкохвора акторка Катерина Тишкевич потрапила до реанімації: "Лікарі боряться за її життя"

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка страждає від тяжкої хвороби, потрапила до реанімації.

Сумну звістку у своєму Instagram повідомив чоловік артистки – актор Валентин Томусяк. За його словами, у Катерини сепсис. Вона вже сьому добу перебуває в реанімації, де лікарі боряться за її життя.

"Моя дружина, Катя Тишкевич, вже сьому добу перебуває в реанімації, де лікарі відчайдушно боряться за її життя... Що стало причиною сепсису й досі не відомо, але вже й неважливо, бо найголовніше зараз впоратись з його наслідками... Найтяжче зараз легеням, печінці та серцю…", - повідомив чоловік артистки.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/olgasumska

Валентин Томусяк розповів, що нині Катя перебуває на лікуванні, однак її стан досі залишається вкрай тяжким. Родина вже витратила 350 тисяч гривень на лікування, однак кошти ще потрібні.

"На сьогодні ми вже сплатили за її лікування майже 350 тисяч тисяч, але стан її й досі залишається вкрай тяжким.. Тож, буду радий будь-якому донату на її одужання", - звернувся до підписників Валентин.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

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Валентин Сергійович Томусяк

Нагадаємо, 2022 року Катерина Тишкевич зізналась, що страждає від сильного головного болю. Під час повномасштабної війни хвороба почала прогресувати, знаменитість не могла підвестися з ліжка. Виною недугу акторки є порушення біохімії мозку, що викликана родовою травмою. Тривалий час Тишкевич лікувалася в Україні, а згодом полетіла на Балі, де провела пів року. Наразі акторка все ще страждає від сильних головних болей.

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