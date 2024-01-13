Важкохвора акторка Катерина Тишкевич стала жертвою шахраїв

Артистка розповіла, як її прихильників розводять на гроші у Мережі.
Українська акторка Катерина Тишкевич розповіла, що стала жертвою шахраїв.
У сторіз своєї сторінки в Instagram артистка розмістила декілька скрінів, зроблених у соцмережах. На них видно, що злочинці від імені Тишкевич просять у людей гроші нібито на її лікування.
Шахраї створили у TikTok фейковий акаунт Тишкевич, який спілкується нібито від її імені з шанувальниками зірки, яка наразі проходить лікування. Скріни артистці надіслали її знайомі. Недовіру до акаунту викликало те, що там багато російської музики:
"Жодних зборів на лікування наразі немає! Для цих людей в пеклі має бути окремий котел", - підписала кадри з фейковим збором Тишкевич.
Нагадаємо, днями Катерина Тишкевич вперше після реанімації та коми вийшла на зв'язок з шанувальниками. 29-річна акторка розповіла фанам, що призвело до її екстреної госпіталізації і як вона наразі почувається. За словами артистки, коли їй робили крапельницю, через шкіру занесли інфекцію. Вона швидко розповсюдилася організмом. Дійшло до того, що у акторки почали відмовляти органи.
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