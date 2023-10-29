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Важкохвора акторка Катерина Тишкевич вперше за довгий час показала, який має вигляд

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Важкохвора акторка Катерина Тишкевич вперше за довгий час показала, який має вигляд

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Артистка розповіла про своє лікування.

Українська акторка Катерина Тишкевич вперше за довгий час вийшла з шанувальниками на зв'язок.

У сторіз своєї сторінки в Instagram артистка показала, який вигляд зараз має, а також повідомила, як наразі почувається. За словами зірки, вона повернулася до медикаментозного лікування, але поки успіху нема, лише з'явилися побічні дії:

"Я жива, але все ще не дуже здорова. Повернулась до медикаментозної терапії та психотерапії. Шукаємо схему препаратів, що працює. Поки, окрім побічних дій, успіху не маємо. Віримо в найкраще", - розповіла Тишкевич про перебіг лікування.

Катерина Тишкевич вперше за довгий час вийшла на зв'язок з фанами / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Катерина Тишкевич вперше за довгий час вийшла на зв'язок з фанами / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, що влітку 2022 року акторка Катерина Тишкевич вперше розповіла, що вже протягом восьми років страждає від важкої хвороби. Артистку мучить сильний головний біль, який не вщухає. 2022-го хвороба почала прогресувати і так сильно, що Тикшевич не могал підвестися з ліжка.

Лікарі встановили акторці діагноз соматоморфний головний біль, спричинений функціональною уламкою мозку. Виною цьому захворюванню є порушення біохімії мозку, викликаною родовою травмою.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/mrsketrin
Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Тривалий час артистка лікувалася на заході України, де лікарі й встановили їй діагноз. Тоді стан артистки трохи поліпшився. Взимку 2022 року Тишкевич проходила лікування на Балі, де вчилася приймати свій стан, почала відмовлятися від токсичних пігулок, а також багато медитувала.

Катерина Тишкевич певний час лікувалася на Балі / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Катерина Тишкевич певний час лікувалася на Балі / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Згодом Тишкевич повернулася до України, та вкрай рідко дає знати про себе шанувальникам. Тож її поява у соцмережі потішила фанів і вони сподіваються, що їхній кумирці таки вдасться подолати хворобу.

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Дата публікації
Перегляди
1287
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