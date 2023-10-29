Важкохвора акторка Катерина Тишкевич вперше за довгий час показала, який має вигляд

Артистка розповіла про своє лікування.
Українська акторка Катерина Тишкевич вперше за довгий час вийшла з шанувальниками на зв'язок.
У сторіз своєї сторінки в Instagram артистка показала, який вигляд зараз має, а також повідомила, як наразі почувається. За словами зірки, вона повернулася до медикаментозного лікування, але поки успіху нема, лише з'явилися побічні дії:
"Я жива, але все ще не дуже здорова. Повернулась до медикаментозної терапії та психотерапії. Шукаємо схему препаратів, що працює. Поки, окрім побічних дій, успіху не маємо. Віримо в найкраще", - розповіла Тишкевич про перебіг лікування.
Нагадаємо, що влітку 2022 року акторка Катерина Тишкевич вперше розповіла, що вже протягом восьми років страждає від важкої хвороби. Артистку мучить сильний головний біль, який не вщухає. 2022-го хвороба почала прогресувати і так сильно, що Тикшевич не могал підвестися з ліжка.
Лікарі встановили акторці діагноз соматоморфний головний біль, спричинений функціональною уламкою мозку. Виною цьому захворюванню є порушення біохімії мозку, викликаною родовою травмою.
Тривалий час артистка лікувалася на заході України, де лікарі й встановили їй діагноз. Тоді стан артистки трохи поліпшився. Взимку 2022 року Тишкевич проходила лікування на Балі, де вчилася приймати свій стан, почала відмовлятися від токсичних пігулок, а також багато медитувала.
Згодом Тишкевич повернулася до України, та вкрай рідко дає знати про себе шанувальникам. Тож її поява у соцмережі потішила фанів і вони сподіваються, що їхній кумирці таки вдасться подолати хворобу.
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