Важкохвора акторка Тишкевич назвала свій діагноз: "Маю проблему, спричинену родовою травмою"

Відома українська акторка Катерина Тишкевич поділилася, що в Україні лікарі поставили їй діагноз та призначили лікування.

Артистка Катерина Тишкевич, яка багато років страждає від сильного головного болю, розпочала лікування в Україні.

Загалом, знаменитість мала поїхати за кордон, адже діагноз їй не могли поставити. Утім, лікарі у Європі Катерину могли прийняти наприкінці жовтня або ж на початку листопада. Часу на це у зірки не було, тож вона звернулася до українських медиків, які й поставили Тишкевич діагноз.

"Європа готова була прийняти мене лише кінець жовтня, а то і листопад. До цього часу я б віддала ковзанки, тому почала лікування тут. Багато (чесно кажучи, капець, як багато) обстежень, лікарів, спроб нових різновидів лікувань. Вирок один, діагноз звучить так: соматоморфний головний біль, спричинений функціональною уламкою мозку", - поділилася акторка.

Фото: mrsketrin/Instagram

Катерині вже підібрали фармацевтичне лікування та певні фізичні навантаження. Також Тишкевич звернулася й за допомогою до психотерапевта.

Як зазначила акторка, вона має проблему з порушенням біохімії мозку, спричиненою родовою травмою.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Зараз підібрано фармацевтичне лікування, певні фізичні навантаження і психотерапія (проходила її вже 1,5 року, зараз змінила напрямок і знайшла нового спеціаліста). Хоча більшість лікарів згодні з тим, що я не потребую психотерапії, а маю саме проблему з порушенням біохімії мозку, спричиненою родовою травмою (до 7 місяців в мене був встановлений ДЦП). До певного часу дитяче тіло компенсувало цю проблему, а зараз наслідки вийшли ось на такий рівень", - зазначила Катерина.

До речі, зірці збирали кошти на лікування. Тишкевич зізналась, що певна сума у неї залишилася. Тож невитрачені кошти артистка відправила на благодійність. Так, Катерина переказала певну суму грошей на допомогу ЗСУ, а також для безпритульних тварин.

Катерина Тишкевич переказала гроші на благодійність / Фото: instagram.com/mrsketrin

Катерина Тишкевич переказала гроші на благодійність / Фото: instagram.com/mrsketrin

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