Важкохвора акторка Тишкевич розповіла про свій стан: "Втратила бажання вставати з ліжка"

Відома українська акторка Катерина Тишкевич поділилася, чи допомогло їй лікування на заході України.

Артистка Катерина Тишкевич вже багато років страждає від сильного головного болю.

Лікарі поки не змогли встановити діагноз знаменитості. Артистка розповідала, що раніше в неї навіть опускалися руки. Від постійного головного болю вона відчувала тривогу та поступово впадала в депресію. Дійшло до того, що зірці було тяжко вставати з ліжка.

"Після стількох місяців постійного хронічного болю, я, не буду приховувати, поступово впала в дуже депресивний та тривожний стан. Від розуміння, що жодне нове лікування не знімає мені цю напругу, я стала багато плакати і втратила бажання взагалі вставати з ліжка", - розповіла знаменитість.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Утім, лікування на заході України, куди їй порадили поїхати лікарі, акторці допомогло. Як зізналась Тишкевич, вона нарешті стала добре почуватися в емоційному плані.

"Тут мені його повернули. Нагадали, що життя прекрасне і за його якість варто поборотися", - розповіла Катерина у своєму Instagram.

Нині зірка повертається до Києва. Зокрема, на Катерину чекає консультація з нейрохірургом, адже виникла нова версія, чому акторка страждає від головного болю.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Завтра у мене консультація з нейрохірургом знову. Нова версія у нас виникла, що провокує ці головні болі", - поділилася зірка.

Нагадаємо, наприкінці червня українська акторка Катерина Тишкевич повідомила, що вже вісім років бореться з невизначеним діагнозом. Знаменитість постійно страждає від головного болю.

За 8 років лікарі так і не змогли встановити діагноз. Від початку війни хвороба Тишкевич почала прогресувати. Стан акторки погіршився, і вона припинила вставати з ліжка. Ліки, які раніше допомагали Катерині, припинили діяти.

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