Важкохвора акторка Тишкевич зізналась, чи допомагає їй нове лікування

Відома акторка Катерина Тишкевич розповіла, як нині йдуть справи з її лікуванням від тяжкої хвороби.

Восени лікарі нарешті змогли поставити знаменитості діагноз. Тож Катя розпочала лікуватися новим методом. У своєму фотоблогу Тишкевич все частіше почала публікувати знімки, де вона відпочиває і чудово почувається.

Як зізналась зірка, лікування дійсно почало діяти. Зокрема, пігулки, які вона вживає, зменшують її біль. Також артистка продовжує працювати з психологом. Катерина намагається уникати стресу, та через повномасштабну війну в Україні це складно зробити.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Поки на пігулках, але вони діють, то вже дуже добре. Працюю з психологом, але дуже складно не стресувати, перебуваючи тут", - зазначила акторка.

Катерина вирішила взимку відволіктися і поїхати до іншої країни.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Думаю на зиму трішки себе перемістити до іншої країни… Тож лікування триває", - зазначила акторка.

Нагадаємо, майже вісім років Катерина Тишкевич страждає від тяжкої хвороби, лікарі не могли встановити діагноз. За цей час акторка спробувала безліч методів лікування, навіть за кордоном. Та лише восени в Україні Катерині поставили діагноз та назначили лікування, яке артистці почало допомагати.

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