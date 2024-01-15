Важкохвора Катерина Тишкевич чесно відповіла, чи буде судитися з лікарнею, після якої у неї був сепсис

Українська акторка Катерина Тишкевич чесно зізналася, чи планує подавати до суду на лікарню, яка спричинила появу у неї сепсису.

Знаменитість запевняє, що жодним чином не намагатиметься перешкоджати діяльності медзакладу, де вона перебувала у важкому стані. Вона вважає недоречним звинувачувати конкретну людину. І всьому причиною називає загалом медичну систему країни. Катерина переконана, що з лікарями, причетними до виникнення у неї сепсису, вже як слід поговорили, тому не звертатиметься до суду.

"Ні, я не збираюся цього робити. По-перше, я не хочу когось конкретного звинувачувати, бо не думаю, що це вина тільки цієї медсестри, яка ставила мені цей катетер і погано обробила шкіру. Це проблема загалом стану наших міських лікарень. Це про зарплатні цих медсестер, які не вмотивовані робити це якісно. Це про нестачу фінансування і, можливо, нестачу тих антисептичних засобів. Я впевнена, що там була проведена робота з персоналом з цього приводу. Надалі я можу бути спокійна, що це не повториться", - розповіла акторка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Катерина Тишкевич

До того ж Тишкевич зазначила, що не хоче позбавляти дівчат з одеської психічної лікарні, де вона перебувала на лікуванні сильних головних болей, можливості продовжувати лікування серйозних хвороб.

"Закрити цю лікарню? Ні. Я бачила, які дівчата там лежать. Це досить суттєві психічні розлади: шизофренія, біполярні розлади. Це для когось остання надія. Я навіть чула, що когось не хочуть забирати родичі. І моя лікар не буде їх виганяти. Вона дає притулок у цій лікарні", - додала Катерина.

Нагадаємо, тривалий час Катерина Тишкевич перебувала в психічній лікарні в Одесі, де їй намагалися вилікувати сильні головні болі за допомогою внутрішньовенного введення антидепресантів. Через неналежне введення в руку катетеру в акторки розпочався сепсис. Вона впала в кому і перебувала під ШВЛ. На щастя, її дивом врятували в приватній клініці. І наразі вона поступово повертається до звичного життя.

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