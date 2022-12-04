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Важкохвора Катерина Тишкевич на Балі попросила поради у місцевого провидця та помолилася за Україну

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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913
Час на прочитання
2 хв
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Важкохвора Катерина Тишкевич на Балі попросила поради у місцевого провидця та помолилася за Україну

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Акторка вирішила "перезавантажитися".

Українська акторка Катерина Тишкевич вирушила на острів Балі, де змогла поспілкуватися із місцевим провидцем.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість розповіла, що вирушила на тропічний острів, аби відновити сили та перепочити. Там акторка отримала можливість побувати в одному із балійських храмів, де помолилася за перемогу України у війні. 

"Не буду вас багато грузити фото з Балі, бо розумію що не на часі. Але цією подією хочу поділитися, так як в цьому храмі, я молилася за рідну Україну та її скорішу перемогу", - розповіла Катерина.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/mrsketrin
Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Також акторка поспілкувалася із головним провидцем острова та запитала у нього про свою хворобу. 

"А ще передавала вітання головному провидцю острова - Манку Джаті. І як позбутися своїх головних болів, запитала звісно", - додала Тишкевич. 

Катерина Тишкевич / © instagram.com/mrsketrin
Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Втім, розповідати, що саме порадив провидець Катерина не стала, адже зауважила у коментарях, що це дуже особисте питання. Також акторка зізналася, що не наважилася запитувати у Джаті про Україну.

"Я не наважилася… Боюся почути щось не те… Я собі вирішила, що навесні перемога, а літом повертаємо Крим, хай так і буде", - відповіла у коментарях акторка. 

Нагадаємо, що Катерина Тишкевич вже багато років страждає від сильного головного болю. Тільки цього року лікарі нарешті змогли поставити акторці діагноз та призначити лікування.

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Дата публікації
Перегляди
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