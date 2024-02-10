Важкохвора Катерина Тишкевич на спільному фото з чоловіком показала, який вигляд має зараз

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка має рідкісну хворобу, поділилася романтичним фото з чоловіком Валентином Томусяком.

На сторінці в Instagram артистка розмістила кадр, на якому вони з коханим зображені усміхненими. При цьому Валентин стоїть позаду дружини і ніжно обіймає її. Як розповіла під фото Тишкевич, 9 лютого вони з Томусяком відсвяткували важливу дату у їхньому житті - 9 років від дня знайомства:

"9 років пліч о пліч з Валентином Томусяком живемо це скажене життя", - підписала фотографії Катерина.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Своєю чергою, шанувальники Тикшевич зраділи, побачивши її усміхненою та щасливою:

Катруся усміхається, а це гарний знак! Дякуючи Богу здорова️, дуже гарні актори і чудова українська сімʼя

Неймовірно гарна пара! Щастя безмежного вам

Дай Бог вам міцного здоров'я та янгола охоронця. Щастя вам і благополуччя

Нагадаємо, що 7 лютого Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк відсвяткували річницю шлюбу - пара в офіційному статусі чоловіка та дружини перебуває вже п’ять років. З цієї нагоди акторка днями поділилася з фанами архівними кадрами з їхнього з Валентином весілля.

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