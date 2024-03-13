Важкохвора Катерина Тишкевич назвала свій діагноз та розповіла про стан здоров'я

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка страждає від постійних головних болів, назвала свій діагноз та поділилася, як нині почувається.

До слова, лікарі не могли поставити артистці точний діагноз. Окрім того, медикам не вдавалося встановити причину головних болій знаменитості. Нині ймовірний діагноз Тишкевич звучить так – хронічний соматоформний больовий розлад, одна з причин виникнення якого емоційна травма, а також індивідуальні фізіологічні особливості.

"Є така версія: хронічний соматоформний больовий розлад. Або простіше: стійкий хронічний головний біль напруги, одна з причин виникнення якого глибока емоційна травма, плюс індивідуальні фізіологічні особливості", - поділилася артистка.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Акторка також зізналась, як нині почувається. За словами Тишкевич, їй трішки стало краще. Утім, головний біль досі мучить її. Акторка продовжує лікування, виконує спеціальні вправи, працює зі спеціалістом з тіла та психотерапевтом і вдається до аюрведи – нетрадиційної давньої медицини, головний принцип якої полягає в тому, що людина може бути повністю здоровою, якщо живе по законах природи.

"Мені здається, що є невеличка позитивна динаміка, дуже хитка. Поменшало днів, коли сильно болить. Частіше тримається на рівні напруги чи дискомфорту. Але постійне відчуття поки є. Роблю далі вправи, працює аюрведа, плюс два спеціалісти з тіла, плюс психотерапевт", - розповіла знаменитість.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно співак Фагот скаржився, що серйозно захворів. Артист назвав свій діагноз та поділився, як минає його лікування у військовому шпиталі.

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