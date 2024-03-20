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Важкохвора Катерина Тишкевич показала страшні рубці на тілі після сепсису

Важкохвора Катерина Тишкевич показала страшні рубці на тілі після сепсису

Катерина тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Артистка звернулася до косметолога, аби прибрати наслідки хірургічного втручання.

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка днями озвучила свій діагноз, показала рубці, які залишилися в неї на руці після сепсису.

В сторіз своєї сторінки в Instagram артистка розмістила коротке відео з кабінету косметолога. До спеціаліста Катерина звернулася, аби за допомогою процедур прибрати наслідки хірургічного втручання:

Катерина тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Катерина тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Сьогодні вперше проходила лазер і ін’єкції в руці. Щоб хоч трошки прибрати наслідки операції після сепсису. Саму жесть викладати не буду, але це дуже боляче", - поділилася Тишкевич.

Катерина Тишкевич показала рубці, які в неї залишилися на руці після сепсису

Катерина Тишкевич показала рубці, які в неї залишилися на руці після сепсису

Зазначимо, що Катерина Тишкевич багато років страждає від страшного головного болю. Три місяці тому, під час проходження лікування, в одній з лікарень в Одесі Тишкевич занесли інфекцію. У акторки розвинувся сепсис, вона 10 днів провела у медикаментозному сні.

Як розповідала Тишкевич, через сепсис в неї дуже набрякла і почервоніла рука. Чоловік акторки боявся, що руку можуть ампутувати. Лікарям довелося розрізати руку в трьох місцях, аби перевірити, чи немає в Тишкевич некрозу. За словами Катерини, після цього набряк почав зменшуватися. Однак порізи були настільки глибокими, що залишилися шрами у трьох місцях.

Нагадаємо, днями Катерина Тикшевич приголомшила, що її у Польщі обматюкав таксист та погрожував викинути посеред дороги.

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