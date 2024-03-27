Важкохвора Катерина Тишкевич поскаржилася на погіршення стану здоров'я: "Знову на антидепресантах"

Також артистка розповіла про проблему, яка її останнім часом мучить.

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка страждає від постійних головних болів, поскаржилася на погіршення свого стану.

Зокрема, артистка вийшла на зв'язок до прихильників та розповіла, що останні 10 днів її мучить сильний біль. За словами Тишкевич, її голова настільки болить, що вона вже просто не витримує, тож знову почала приймати антидепресанти.

"Не виходжу до вас зовсім, коли просто гайки повні по голові. Останні 10 днів саме такі", - поскаржилася артистка.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Окрім того, Катерина Тишкевич розповіла, що останнім часом її мучить проблема з волоссям – воно почало випадати. Знаменитість говорить, що аналізи в нормі, тож вона не знає, чому зіткнулася з цим. Наразі акторка консультується з трихологом, аби вирішити проблему з випаданням волосся.

"Ну і щоб мені було зовсім не сумно, моє волосся почало просто катастрофічно випадати. Третій тиждень втрачаю шалену кількість, то зараз у дорозі до трихолога. По аналізах катастрофічних дефіцитів немає, щитовидна в нормі, а я скоро буду голомоза акторка", - поділилася артистка.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич показала страшні рубці на тілі, які залишилися в неї після сепсису. Також знаменитість поділилася, як їх позбавлятиметься.

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