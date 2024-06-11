Важкохвора Катерина Тишкевич продала свій розкішний будинок під Києвом і пояснила чому

Артистка разом із чоловіком придбала оселю всього за три тижні до повномасштабної війни та практично не встигла там пожити.

Українська акторка Катерина Тишкевич зізналась, що разом із коханим, актором Валентином Томусяком, продала свій розкішний будинок під Києвом.

Подружжя придбало домівку за три тижні до початку повномасштабної війни. Актори чимало працювали та збирали кошти на сімейне гніздечко. Утім, будинок довелося продати. Зокрема, через повномасштабне російське вторгнення артисти втратили свій заробіток. Окрім того, чимало коштів йшло на лікування Тишкевич, яка страждає від постійних головних болів.

"Трохи ностальгії…Це ми біля дверей свого будинку, який придбали за три тижні до повномасштабного вторгнення. Багато років працювали і купили власними силами. А потім продали, бо не тягнули, і багато грошей йшло і досі йде на моє лікування", - зізналась артистка.

Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич запевняє, що вони з коханим не шкодують, що сімейне гніздечко довелося продати. Зокрема, так вони позбулися негативних спогадів: початок війни, погіршення стану акторки, безробіття. Подружжя хоче винести з цього лише позитивний досвід. Артисти познайомилися з чудовими людьми та зробили висновок, що приватний будинок – це класно, тож у майбутньому вони обов'язково придбають його та здійснять свою мрію.

"Чи шкодуємо ми? Ні! Бо занадто багато страшних спогадів від того часу. Початок війни ми зустріли там і це назавжди в пам'яті. Разом із тим погіршення мого стану, повне безробіття, бо ніхто серіали не знімав перші два роки взагалі. Беремо з того досвіду тільки те, що приватний будинок – це дуже класно і колись знову обов'язково на нього заробимо. І дружбу з нашими сусідами теж ми залишили і досі, бо вони круті", - додала артистка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич розповідала про погіршення свого стану здоров'я. Артистка здивувала, що нові методи лікування виявилися недієвими.

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