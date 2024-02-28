Важкохвора Катерина Тишкевич насмішила, як з чоловіком смаколики готувала

Українська акторка Катерина Тишкевич поділилася рідкісним відео, як проводить дозвілля.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram артистка розмістила короткі відео і показала, як вони з чоловіком, актором Валентином Томусяком разом готували печиво. Тишкевич розповіла, що мама поділилася з нею не складним рецептом випічки, з якою Катерина не дуже товаришує.

“Я з випічкою не дуже. Але там наче нічого складного. Але треба було тісто загорнути в рулетики. Валік поруч побачив мій рулетик і запропонував мені трошки допомогти”, - розповіла акторка.

Катерина Тишкевич показала, як з чоловіком готувала / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич показала, як з чоловіком готувала / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Разом з тим, аби фанати розуміли, про що мова, Катерина порівняла рулетики, які зробив її чоловік та рулетики, які зробила вона. При цьому акторка самоіронічно посміялася з ситуації.

Рулетики Тишкевич праворуч, Томусяка - ліворуч / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Окрім того, Катерина Тишкевич поділилася рецептом того самого печива, аби її прихильники спробували самостійно приготувати смаколик і поділитися враженнями.

Катерина Тишкевич показала, як з чоловіком готувала / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

У наступному сторіз акторка зізналася, що за два роки, поки лікувалася від тяжкої хвороби, дуже скучила за роботою, тож записала самопроби:

“Сьогодні записала перші самопроби за два роки. Голова поки не пройшла, але я дуже скучила за роботою і думаю, що невеликі проєкти зможу потягнути”, - повідомила Тишкевич.

Катерина Тишкевич показала, як з чоловіком готувала / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, тиждень тому українська акторка Катерина Тишкевич зізналася, як минає її лікування від рідкісної та тяжкої хвороби. Артистка наразі на зв’язку зі спеціалістами Техаського центру головного болю.

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