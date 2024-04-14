Важкохвора Катерина Тишкевич розкрила подробиці свого лікування: "Ситуація складна"

Українська акторка Катерина Тишкевич розкрила нові подробиці свого лікування від тяжкої хвороби.

У своєму Instagram артистка поділилася, що пішла на прийом до нового невролога. Лікар зазначив, що в Катерини дійсно складно ситуація з головними болями. Невролог також наголосив, що акторці немає сенсу лікуватися за кордоном.

"Днями була ще в одного невролога. Виявляється, що я не всіх ще обійшла в Україні. Він сказав, що ситуація складна. Я дійсно перепробувала вже майже всі різновиди антидепресантів, що впливають на хронічні болі, і була у всіх лікарів. Він підтвердив, що їхати кудись за кордон сенсу немає, бо протоколи одні і ті самі на хронічний головний біль", - поділилася акторка.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Новий невролог призначив Тишкевич пити один із антидепресантів, який може допомогти. Раніше артистка вже його приймала, але закинула, адже їй здалося, що препарат не дає ефекту. Та, як виявилося, його треба пити довший період, а також у більших дозуваннях.

"Він сказав, що я не достатньо довго пила один препарат. Я його закинула через три тижні прийому, бо взагалі жодного ефекту не було. Цей конкретний препарат треба пити два місяці на максимальному дозуванні. Це реально тяжко. Я в той момент шукала просто більш безпечний для себе антидепресант", - поділилася артистка.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нині Катерина Тишкевич приймає від головних болів два типи антидепресантів, антикомвульсант та нейролептик. Препарати ці неабияк токсичні, однак знаменитість сподівається, що це їй допоможе.

"Взагалі, у мене зараз така схема – це антидепресант одного типу та іншого, а також антикомвульсант. Я поки залишаю нейролептик. З нього я декілька разів вже намагалася зійти, але дуже сильно тривожність підіймається, і це ще погіршує стан. Дай Боже, щоб допомогло. Але це теж не одразу. Він сказав, що перші два тижні симптоми можуть погіршитися", - розповіла знаменитість.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також артистці порадили пройти транскраніальну магнітну терапію. Раніше знаменитість відкладала цей метод лікування, адже він дорого коштує та має невеличку доказову базу. Нині ж зірка наважилася спробувати.

"Ще мені радили, але я відкладала, бо це дорога історія, транскраніальну магнітну терапію. Там маленька доказова база того, що воно допомагає, але вона є. Для того, щоб почати курс цієї терапії, мені треба було оновити енцефалограму", - поділилася Тишкевич.

Катерина Тишкевич на енцефалограмі / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Акторка говорить, якщо ці методи лікування їй не допоможуть, то лишається лише електросудомна терапія, тобто коли застосовують електрошок. Артистка говорить, що їй неабияк лячно, адже можуть бути жахливі побічні ефекти.

"Якщо не допоможуть ці два варіанти, що невролог мені запропонував, і ця транскраніальна терапія, то наступний крок – це електросудомна терапія, тобто електрошок. Я читала просто жахливі статті з цього приводу, що можна вийти взагалі овочем, з амнезією і порушенням когнітивних функцій. Чесно, страшно", - додала артистка.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, раніше Катерина Тишкевич поділилася, коли планує повернутися до акторства та за якої умови погодиться на роль в кіно.

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