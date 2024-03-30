Важкохвора Катерина Тишкевич розповіла про відновлення після коми та коли повернеться до акторства

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка страждає від постійних головних болів, поділилася подробицями про свій стан після виходу з коми й коли повернеться до знімань.

Як зізналася знаменитість, після перебування в реанімації вона поступово приходить до тями, хоча сильні головні болі досі не припиняються. Боротися з проблемою Катерині допомагає низка спеціалістів:

"Після коми я вже більш-менш оговталася, позбуваюся зараз наслідків. На жаль, я все ще живу з хронічним головним болем. Це продовжується, це моє життя. Уже пішов дев'ятий рік. Я багато років у психотерапії. Практикую йогу. Зараз приймаю дуже багато аюрведи, працюю з декількома спеціалістами по тілу, психолог", - розповіла акторка у подкасті Діани Глостер.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також знаменитість розповіла, що має у планах повернутися на знімальний майданчик і продовжувати розбудовувати свою акторську кар'єру. Втім, поки що дає собі час на одужання:

"Зараз спостерігаю невеличку, але позитивну динаміку у своєму стані. Сподіваюсь, цього літа буду в якомусь проєкті. Коли я буду розуміти, що хоча б три тижні не було істерики, нервового зриву… То я погоджуся на роль", - додала акторка.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Окрім того, Тишкевич шокувала зізнанням, як на початку боротьби з хворобою вона замислювалася про самогубство:

"У мене дуже багато років було неприйняття цієї хвороби. Я думала, якщо мені колись скажуть, що це назавжди, то я скою суїцид. І це не просто слова, а я справді думала про країни, де доступна евтаназія. Не можу сказати, що я до кінця це подолала і прийняла, це неправда. Зараз я в більшому прийнятті. Я навчилася себе психологічно витягати, бо я багато років в психотерапії", - зізналася акторка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич показала страшні рубці на тілі після сепсису й розповіла, як з ними бореться.

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