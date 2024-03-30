Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Важкохвора Катерина Тишкевич розповіла про відновлення після коми та коли повернеться до акторства

Важкохвора Катерина Тишкевич розповіла про відновлення після коми та коли повернеться до акторства

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Акторка поділилася своїм самопочуттям і зізналася, що на тлі хвороби мала думки про суїцид.

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка страждає від постійних головних болів, поділилася подробицями про свій стан після виходу з коми й коли повернеться до знімань.

Як зізналася знаменитість, після перебування в реанімації вона поступово приходить до тями, хоча сильні головні болі досі не припиняються. Боротися з проблемою Катерині допомагає низка спеціалістів:

"Після коми я вже більш-менш оговталася, позбуваюся зараз наслідків. На жаль, я все ще живу з хронічним головним болем. Це продовжується, це моє життя. Уже пішов дев'ятий рік. Я багато років у психотерапії. Практикую йогу. Зараз приймаю дуже багато аюрведи, працюю з декількома спеціалістами по тілу, психолог", - розповіла акторка у подкасті Діани Глостер.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також знаменитість розповіла, що має у планах повернутися на знімальний майданчик і продовжувати розбудовувати свою акторську кар'єру. Втім, поки що дає собі час на одужання:

"Зараз спостерігаю невеличку, але позитивну динаміку у своєму стані. Сподіваюсь, цього літа буду в якомусь проєкті. Коли я буду розуміти, що хоча б три тижні не було істерики, нервового зриву… То я погоджуся на роль", - додала акторка.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Окрім того, Тишкевич шокувала зізнанням, як на початку боротьби з хворобою вона замислювалася про самогубство:

"У мене дуже багато років було неприйняття цієї хвороби. Я думала, якщо мені колись скажуть, що це назавжди, то я скою суїцид. І це не просто слова, а я справді думала про країни, де доступна евтаназія. Не можу сказати, що я до кінця це подолала і прийняла, це неправда. Зараз я в більшому прийнятті. Я навчилася себе психологічно витягати, бо я багато років в психотерапії", - зізналася акторка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич показала страшні рубці на тілі після сепсису й розповіла, як з ними бореться.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація