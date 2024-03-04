Важкохвора Катерина Тишкевич серйозно травмувалася на фотосесії

Українська акторка Катерина Тишкевич поскаржилася, що серйозно травмувалася.

Зокрема, в артистки був професійний фотосет на схилах, який не минув без неприємних інцидентів. Знаменитість серйозно травмувала ногу. Тишкевич було тяжко ходити. Нога акторки набрякала і хрустіла. Катерина була вимушена звернутися за допомогою до лікарів.

"Фотосесія вчора (3 березня – прим. ред.) була класною, але я на тих схилах сильно підвернула ногу. Набряк, хруст, наступати боляче", - пожалілася артистка.

Катерина Тишкевич у лікарні / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Лікар ортопед-травматолог оглянув ногу Тишкевич. На щастя, в акторки немає ані перелому, ані вивиху. Артистка лише розтягнула м'язи. Катерині назначили лікування, якого їй бажано дотримуватися, аби швидко одужати.

"Перелому чи вивиху немає. Розтягнення…", - розповіла акторка.

Допис Катерини Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно блогерка Юлія Верба скаржилася на погане самопочуття та ділилася, що вона мусила звернутися за допомогою до лікарів. Знаменитості стало зле на круїзному лайнері. Вербі довелося поставити крапельницю.

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