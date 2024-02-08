Важкохвора Катерина Тишкевич у першому за два роки фотосеті показала, як змінилася

Артистка зізналась, що їй складно було наважитися на професійний фотосет.

Важкохвора українська акторка Катерина Тишкевич вперше за два роки знялася у професійному фотосеті.

У своєму Instagram артистка поділилася, що за цей час майже не фотографувалася, адже була не в ресурсі або ж не приймала себе. На професійну фотосесію Катерині було тяжко наважитися. Однак знаменитість вирішила не відкладати задумане та показати, як за цей час змінилася.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Дуже важко було наважитися на фотосесію після дворічної паузи. У мене в телефоні навіть селфі жодного нормального немає за останній час. Все якось не в ресурсі. Все в якомусь неприйнятті себе. А тут ще й нові шрами на тілі додались. Але зі стусаном під дупу від психолога, з підтримкою цієї ініціативи моїми дівчатами - все вдалося", - поділилася артистка.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

На нові фото Тишкевич вже відреагував її чоловік, актор Валентин Томусяк. Він зазначив, що неабияк пишається своєю дружиною, а також її внутрішньою силою.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Моя сильна дівчинка, мій боєць, моя "капітан Марвел". Кохаю тебе!" – звернувся до дружини актор.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк святкували п'яту річницю шлюбу. З нагоди важливої дати актори показали, яким було їхнє весілля.

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