Важкохвора Катерина Тишкевич у першому за два роки фотосеті показала, як змінилася

Артистка зізналась, що їй складно було наважитися на професійний фотосет.
Важкохвора українська акторка Катерина Тишкевич вперше за два роки знялася у професійному фотосеті.
У своєму Instagram артистка поділилася, що за цей час майже не фотографувалася, адже була не в ресурсі або ж не приймала себе. На професійну фотосесію Катерині було тяжко наважитися. Однак знаменитість вирішила не відкладати задумане та показати, як за цей час змінилася.
"Дуже важко було наважитися на фотосесію після дворічної паузи. У мене в телефоні навіть селфі жодного нормального немає за останній час. Все якось не в ресурсі. Все в якомусь неприйнятті себе. А тут ще й нові шрами на тілі додались. Але зі стусаном під дупу від психолога, з підтримкою цієї ініціативи моїми дівчатами - все вдалося", - поділилася артистка.
На нові фото Тишкевич вже відреагував її чоловік, актор Валентин Томусяк. Він зазначив, що неабияк пишається своєю дружиною, а також її внутрішньою силою.
"Моя сильна дівчинка, мій боєць, моя "капітан Марвел". Кохаю тебе!" – звернувся до дружини актор.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк святкували п'яту річницю шлюбу. З нагоди важливої дати актори показали, яким було їхнє весілля.
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