Важкохвора Катерина Тишкевич у річницю шлюбу з чоловіком показала рідкісні фото з їхнього весілля

Пара вже п'ять років живе в офіційному статусі чоловіка та дружини.

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка страждає від тяжкої хвороби, повідомила про особливе свято в її родині.

Знаменитість у своєму Instagram поділилася, що вони з чоловіком, актором Валентином Томусяком, 7 лютого святкують річницю їхнього шлюбу. Так, минуло вже п'ять років від дня весілля закоханих. Тож, це перший ювілей їхнього подружнього життя.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Ми з Валентином святкуємо річницю весілля – п'ять років тому ми офіційно стали однією родиною", - поділилася акторка.

Також Катерина опублікувала їхній ніжний та чуттєвий ролик. На романтичних чорно-білих кадрах закохані подарували одне одному солодкі поцілунки, а потім обійми.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Окрім того, Тишкевич зробила колаж з фото з їхнього весілля та продемонструвала, яким було саме святкування.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно ведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча святкували сьому річницю шлюбу. З нагоди свята закохані показали рідкісні спільні фото.

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