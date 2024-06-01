Важкохвора Катерина Тишкевич у сльозах повідомила про погіршення стану: "Б'юся в істериці"

Артистка зізналася, що нові методи лікування безсилі.
Українська акторка Катерина Тишкевич, яка страждає від сильних головних болів, приголомшила подробицями свого лікування.
За словами акторки, низка рекомендацій лікарів їй не допомагає. Зокрема, Катерина поскаржилася на повернення проблеми з головними болями, тривожністю й зі зміною настрою.
"Це я сьогодні зранку б'юся в істериці. Вважаю таке теж можна вам довірити, бо це чесно. Причини: 1) Позаду 20 сеансів ТМС (транскраніальної магнітної стимуляції – прим. ред.). I нема більше надії, що цей інструмент допоможе і треба просто трохи терпіння. 2) Настало літо, а зміна кліматичного сезону – це теж дурне підбиття підсумків і висновок, що я все ще в дупі. 3) Окрім головного болю зранку повернулась тривожність... Це мене добило", - зазначила Тишкевич.
У відвертій розмові з підписниками у фотоблогу Катерина поділилася, що доволі важко проживає цей період з постійними головними болями, хоч і має надію на краще.
"Іноді я задовбуюсь авансом йти в життя, балансуючи на прірві людських можливостей витримки. Не плакала майже 2 місяці, але сьогодні просто прорвало, бо голова не переставала боліти ані на секунду за весь цей час... Після цього мене 1,5 години збирала до купи психолог і я ще багато плакала. А потім нафарбувалась за дві секунди і поїхала, бо мала вже домовленість і не могла скасувати. Я на межі", - додала артистка.
Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік розповів про реабілітацію після складної операції на серці та що йому заборонили лікарі.
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