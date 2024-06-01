Важкохвора Катерина Тишкевич у сльозах повідомила про погіршення стану: "Б'юся в істериці"

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка страждає від сильних головних болів, приголомшила подробицями свого лікування.

За словами акторки, низка рекомендацій лікарів їй не допомагає. Зокрема, Катерина поскаржилася на повернення проблеми з головними болями, тривожністю й зі зміною настрою.

"Це я сьогодні зранку б'юся в істериці. Вважаю таке теж можна вам довірити, бо це чесно. Причини: 1) Позаду 20 сеансів ТМС (транскраніальної магнітної стимуляції – прим. ред.). I нема більше надії, що цей інструмент допоможе і треба просто трохи терпіння. 2) Настало літо, а зміна кліматичного сезону – це теж дурне підбиття підсумків і висновок, що я все ще в дупі. 3) Окрім головного болю зранку повернулась тривожність... Це мене добило", - зазначила Тишкевич.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

У відвертій розмові з підписниками у фотоблогу Катерина поділилася, що доволі важко проживає цей період з постійними головними болями, хоч і має надію на краще.

"Іноді я задовбуюсь авансом йти в життя, балансуючи на прірві людських можливостей витримки. Не плакала майже 2 місяці, але сьогодні просто прорвало, бо голова не переставала боліти ані на секунду за весь цей час... Після цього мене 1,5 години збирала до купи психолог і я ще багато плакала. А потім нафарбувалась за дві секунди і поїхала, бо мала вже домовленість і не могла скасувати. Я на межі", - додала артистка.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік розповів про реабілітацію після складної операції на серці та що йому заборонили лікарі.

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