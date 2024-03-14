Важкохвора Катерина Тишкевич відверто розповіла про кризи у стосунках із чоловіком

Українська акторка Катерина Тишкевич відверто розповіла про пережиті кризи у стосунках із чоловіком, актором Валентином Томусяком, та пристрасть у шлюбі.

Артистка зізналась, що негаразди у них з коханим дійсно були. Пара пережила дві кризи. За словами Тишкевич, це було дійсно тяжко та боляче. Утім, вони з коханим вирішували кризи, багато розмовляли про проблеми, ділилися, що їх не влаштовувало, а потім йшли на зустріч одне одному.

"Кризи були звісно. Кризи трьох та семи років – по-класиці. І перша, і друга закінчувалися дуже довгими, відвертими, неприємними розмовами. Говорили про все, що не влаштовує. Потім сльози, обійми і домовленості", - розповіла знаменитість.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також акторка розповіла і про пристрасть в їхньому шлюбі. Як говорить Тишкевич, її постійні головні болі, звісно, вплинули на інтимне життя. Тим не менш, з пристрастю в їхньому шлюбі все чудово і за дев'ять років стосунків вона нікуди не зникла.

"У нас було по-різному. Знаєте, коли в дружини 24/7 болить голова, то як би не дуже хочеться до неї приставати…Не заводить цей момент аж ніяк. Ми зараз разом дев'ять років і все чудово з пристрастю. Бо інтимне життя – то велика частина жіночого здоров'я, і мій партнер це розуміє і робить все, щоб я в цьому плані була щаслива і задоволена", - відверто зізналась акторка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич назвала ймовірний діагноз своєї хвороби. Також артистка розповіла, як минає її лікування.

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