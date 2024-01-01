Важкохвора Катерина Тишкевич вийшла на зв'язок та показала, як із чоловіком Новий рік зустрічала

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка страждає від тяжкої хвороби, вийшла на зв'язок до своїх прихильників.

В Instagram знаменитість показала, як зустріла Новий 2024 рік. Компанію Тишкевич склав її чоловік, актор Валентин Томусяк. Пара святкувала Новий рік вдома. Подружжя відмовилося від гучних вечірок. Закохані побажали провести час лише одне з одним.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Ба більше, навіть від традиційних новорічних атрибутів Катерина та Валентин відмовилися. Знаменитості не стали ставити та прикрашати вдома ялинку, натомість новорічними іграшками обзавелася хатня рослина.

Катерина зазначила, що бажає кожному 2024 року найголовнішого, а саме перемоги України над російськими окупантами.

"2024 – на тебе великі надії. Єдине бажання на всіх – перемога", - написала акторка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, на початку грудня Катерина Тишкевич потрапила до реанімації з сепсисом. Акторка перебувала у вкрай тяжкому стані, лікарі відчайдушно боролися за її життя. Лише наприкінці грудня артистку нарешті виписали з лікарні та відпустили додому.

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