Важкохвора Катерина Тишкевич вперше вийшла на зв'язок після реанімації і показала, який має вигляд

Українська акторка Катерина Тишкевич вперше вийшла на зв'язок з шанувальниками після того, як тиждень тому потрапила до реанімації.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Тишкевич опублікувала знімок і показала, який зараз має вигляд. Артистка на фото усміхається і позує разом зі своїм чоловіком, актором Валентином Томусяком, який постійно перебуває поруч з дружиною у лікарні.

Акторка поділилася, як почувається і подякувала шанувальникам за їхню допомогу:

"Викарабкуюсь. Дякую за вашу підтримку, молитви і донати. Попереду шлях відновлення", - повідомила Катерина.

Катерина Тишкевич вийшла на зв'язок після реанімації / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, що протягом восьми років Катерина Тишкевич переживає тяжку хворобу, яка супроводжується сильним головним болем. У 2022 році стан артистки почав погіршуватися настільки, що вона не могла встати з ліжка. Лікарі встановили Тишкевич діагноз - соматоморфний головний біль, що виник внаслідок функціональної уламки мозку. Це захворювання спричинено порушенням біохімії мозку, викликаного родовою травмою.

Тиждень тому чоловік Катерини Тишкевич Валентин Томусяк повідомив, що його дружина потрапила до реанімації у важкому стані і просив у шанувальників про допомогу.

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