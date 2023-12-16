Важкохвора Катерина Тишкевич з'явилася на свіжих відео й зізналася, як себе почуває

Українська акторка Катерина Тишкевич стала частіше виходити на зв'язок до фанів, щоб повідомити, що вона все ще продовжує боротися за життя.

На своїй сторінці Instagram Тишкевич опублікувала коротке відео. На ньому видно, що артистці стає вже трохи краще. Вона усміхається та навіть жартує.

"Я все ще на планеті Земля", - написала на кадрах важкохвора.

Поруч зі своєю дружиною у лікарні постійно перебуває чоловік, актор Валентин Томусяк. Він також у своєму фотоблогу показав їхнє спільне відео. На цей раз в оточенні медичного обладнання вони були надзвичайно щасливими. Ба більше, Катерина навіть намагалася поцілувати свого коханого.

Важкохвора Катерина Тишкевич показалася у стінах лікарні після реанімації

"Відновлюємося", - повідомив Валентин.

Зазначимо, акторка вже тривалий час перебуває в стінах лікарні. Відомо, що вона захворіла на сепсис, який викликав ускладнення. Найбільше постраждали легені, печінка та серце. Внаслідок цього вона потрапила до реанімації.

Лише віднедавна Катерина Тишкевич знаходить в собі сили ділитися власними фото з лікарні. Зокрема, вчора вона вперше після реанімації вийшла на зв'язок і показала, який мала вигляд.

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