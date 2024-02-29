Важкохвора Катерина Тишкевич зачарувала романтичною фотосесією з чоловіком

Артистка з коханим взяли участь у нових зніманнях.
Українська акторка Катерина Тишкевич разом з чоловіком, актором Валентином Томусяком знялися у романтичній фотосесії.
На сторінці в Instagram артистка поділилася серією ніжних світлин, де вони з коханим обіймаються і цілуються. При цьому Катерина під час знімань позувала у невагомій сукні рожевого кольору, а Валентин був у сірому гольфі та світлих штанах. Вбрання подружжя ідеально доповнювало луки одне одного.
Авторкою фотосесії виступила фотографиня на ім’я Маріам. І, як зізналася Тишкевич, саме вона запропонувала акторці одягнути цю рожеву сукню, бо Катерина мала сумніви:
“Ось вам красиві та нарядні ми. Коли Маріам запропонувала мені цю сукню, я зовсім розгубилася, бо була впевнена, що мені таке не личить. Бо я все ще +10 і дуже боялася, що буду великим рожевим тістечком. Але Маріам запевнила, що все буде дуже гарно і я довірилася. Вийшло дійсно дуже чудово”, - прокоментувала світлини артистка.
Нагадаємо, днями Катерина Тишкевич, яка страждає від сильного головного болю, показала, як вони з чоловіком готували смаколики. При чому коханий акторки виявився більш вправним кухарем.
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