Важкохвора Катерина Тишкевич зачарувала романтичною фотосесією з чоловіком

Українська акторка Катерина Тишкевич разом з чоловіком, актором Валентином Томусяком знялися у романтичній фотосесії.

На сторінці в Instagram артистка поділилася серією ніжних світлин, де вони з коханим обіймаються і цілуються. При цьому Катерина під час знімань позувала у невагомій сукні рожевого кольору, а Валентин був у сірому гольфі та світлих штанах. Вбрання подружжя ідеально доповнювало луки одне одного.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Авторкою фотосесії виступила фотографиня на ім’я Маріам. І, як зізналася Тишкевич, саме вона запропонувала акторці одягнути цю рожеву сукню, бо Катерина мала сумніви:

“Ось вам красиві та нарядні ми. Коли Маріам запропонувала мені цю сукню, я зовсім розгубилася, бо була впевнена, що мені таке не личить. Бо я все ще +10 і дуже боялася, що буду великим рожевим тістечком. Але Маріам запевнила, що все буде дуже гарно і я довірилася. Вийшло дійсно дуже чудово”, - прокоментувала світлини артистка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, днями Катерина Тишкевич, яка страждає від сильного головного болю, показала, як вони з чоловіком готували смаколики. При чому коханий акторки виявився більш вправним кухарем.

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