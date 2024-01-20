Важкохвора Катерина Тишкевич замилувала танцями з чоловіком і ніжно привітала його зі святом

Актриса опублікувала низку кумедних і архівних кадрів з Валентином.
Українська акторка Катерина Тишкевич розповіла про свято у їхній родині. Її чоловік, актор Валентин Томусяк, святкує день народження.
З цієї нагоди Катерина у своєму фотоблогу присвятила коханому дописи й показала архівні кадри їхнього подружнього життя. Зокрема, вона оприлюднила кумедні знімки, де Валентин зі спеціальними Instagram-фільтрами має вигляд старця.
Також знаменитість запостила декілька фото й відео з їхніх відпусток. На зображеннях щасливе подружжя ніжно обіймає та цілує одне одного.
Зокрема, Тишкевич зворушила, як вони з чоловіком танцюють на тлі ялинки.
До того ж акторка написала коханому безліч теплих вітальних слів. І зізналася, шо лише з Валентином вона може бути собою і нічого не боятися.
"Вітаю, моє кохання! Будь мені здоровий та щасливий! У твоїх обіймах нічого не страшно. Щастя бути твоєю дружиною. Святкуй кожну мить життя! А я буду насолоджуватися твоїми танцями кожен раз, як востаннє. А іноді приєднуватися і танцювати разом. Можу казитися так тільки з тобою. Кохаю! З твоїм днем!", - зворушила підписом зірка.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич показала, як з чоловіком зустрічала Новий рік вдома.
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