Важкохвора Шеннен Догерті шокувала подробицями свого заповіту

Американська акторка Шеннен Догерті відверто розповіла, як бачить свій похоронний процес.

Знаменитість склала вже заповіт. Його виконавцем після своєї смерті призначила найближчого друга Кріса Кортаццо. Вона зазначила, що саме він має розвіяти її прах після кремації. До слова, Шеннен також заповіла, щоб з частини її праху створили прикраси, як колись вона зробила з татового. Про це акторка розповіла у своєму подкасті "Давайте прояснимо з Шеннен Догерті" .

"Я не хочу бути захороненою, хочу, щоб мене кремували. І я читала про те, що з праху можна зробити намисто і виростити дерево. Я деякий час так носила свого тата довкола шиї у вигляді прикраси, але мене мучали нічні жахіття. І насправді не знаю, куди вона поділася", - зізналася Шеннен.

Шеннен Догерті / Фото: instagram.com/theshando

Ба більше, знаменитість заявила, що хоче, щоб її прах "змішали з останками її собаки і батька".

Також зірка відповіла, що хотіла б уникнути на прощальній церемонії деяких людей. Зокрема тих, які прийдуть попрощатися з нею не з власного бажання, а тому що "так треба". І додала, що процесія має перетворитися на "свято любові".

"Я не хочу, щоб вони були там, тому що причини їхньої появи точно не найкращі. Вони будуть присутні на прощанні, тому що це політично коректний вчинок, і вони не хочуть мати поганий вигляд, тому я, так би мовити, хочу зняти з них відповідальність і перетворити мій похорон на свято любові. Не хочу, щоб люди плакали або говорили позаочі: "Слава богу, ця с*чка вже мертва", - наголосила Догерті.

Нагадаємо, 52-річна акторка Шеннен Догерті вже тривалий час бореться з четвертою стадією раку молочної залози, що майже не залишає шансів на життя. Наразі після операції з видалення пухлини в головному мозку вона зізналася, що хвороба розповсюдилася на кістки. І нещодавно знаменитість поділилася прогнозами лікарів.

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