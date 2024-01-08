Важкохвора Шеннен Догерті здивувала, як намагалася завагітніти під час раку

Американська акторка Шеннен Догерті шокувала зізнанням, як з ексчоловіком Куртом Ісваринком, з яким вона розійшлася після 11 років шлюбу, намагалася завагітніти.

У своєму подкасті "Давайте прояснимо з Шеннен Догерті" артистка вперше зізналася, що незадовго до діагностування раку вона "відчайдушно" намагалася завагітніти. Так, разом з ексчоловіком, фотографом Куртом Ісваринком, вони зважилися на штучне запліднення.

2015 року у зірки виявили рак молочної залози. Однак, навіть під час онкохвороби акторка повторно зверталася до штучного запліднення. І наразі зірка припускає, що саме процедура ЕКЗ могла повпливати на стан її здоров'я.

Шеннен Догерті з ексчоловіком / Фото: Associated Press

"Я вважала, що причиною раку могло стати ЕКЗ. Я зустріла свого чоловіка на пізньому етапі життя, і, як ви знаєте, багато чого сталося. Коли прийшов час приймати рішення, ми зупинилися на штучному заплідненні. Я зробила кілька спроб", - розповіла Догерті, пише People.

Тоді ж вона відмовилася від певних методів лікування, незважаючи на рекомендації лікаря. Адже за словами Шеннен, вона чула не одну історію від жінок, у яких після штучного запліднення діагностували рак.

"Багато інших жінок, яких я знала, які робили ЕКЗ, у результаті також захворіли на рак молочної залози. Ті гормони, які потрапляють в організм під час ЕКЗ, лише збільшують ризик. Принаймні, це моя думка", - поділилася знаменитість.

Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

2017 року в акторки відбулася ремісія. Втім, вони з екс-чоловіком вже відкидали думки про дітей. Оскільки після тяжкого шляху лікування, зірка більше не хотіла ризикувати своїм здоров'ям. До того ж за її словами, у неї настала менопауза.

"Коли я отримала ремісію після хіміотерапії та всього цього, я була впевнена, що більше не буду робити ЕКЗ, тому що вже була менопауза. Тоді моє рішення ґрунтувалося на певних фактах, які я знала і досліджувала", - додала Шеннен.

Зазначимо, вже понад 12 років Шеннен Догерті веде боротьбу з раком четвертої стадії. Наразі артистка після операції з видалення пухлини в головному мозку зізналася, що хвороба розповсюдилася на кістки. І нещодавно знаменитість поділилася прогнозами лікарів.

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