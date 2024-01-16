Важкохвора Тишкевич шокувала, який вигляд має її рука через сепсис і з якими наслідками бореться досі

Українська акторка Катерина Тишкевич приголомшила, який вигляд мала її рука через сепсис, а також зізналась, з якими наслідками хвороби бореться досі.

В інтерв'ю Аліні Доротюк артистка розповіла, що її рука була дуже набряклою та почервонілою. Ба більше, навіть чоловік акторки – Валентин Томусяк – гадав, що руки вже не врятувати.

Рука Катерини Тишкевич / Фото: скриншот з відео

Лікарям довелося розрізати руку у трьох місцях. Як говорить Катерина, після цього набряк почав зменшуватися. Однак порізи були настільки глибокими, що залишилися шрами у трьох місцях.

"Лікарі розрізали руку у трьох місцях, щоб перевірити, чи немає некрозу всередині. Рука мала жахливий вигляд. Валік говорив, що думав, що ми втратимо руку. Вона була, як нога. На той момент вона в разів п'ять збільшилася. Після того, як розрізали руку, вона почала здуватися. Зараз у мене рука маленька. Хоч і з наслідками, але все добре", - поділилася акторка.

Рука Катерини Тишкевич / Фото: скриншот з відео

Катерина Тишкевич говорить, що в майбутньому планує позбутися шрамів на руці за допомогою косметологічного втручання.

Рука Катерини Тишкевич / Фото: скриншот з відео

"Зараз воно стягується, я вже навіть не ходжу на перев'язки, це вже, як рубці. Звісно, буде необхідне косметологічне втручання, бо мені, як акторці, з такою рукою не грати певні ролі", - зізналась знаменитість.

Рука Катерини Тишкевич / Фото: скриншот з відео

Нині Катерина Тишкевич перебуває на реабілітації. Як говорить знаменитість, через сепсис неабияк постраждали органи. Акторці доводиться пити чимало ліків, аби відновитися після тяжкої хвороби.

"Є багато ще наслідків. Коли органи були в такому стані, вони відновлюються не за тиждень. Досі маю тахікардію, підвищений тиск. Я п'ю дуже коштовні ліки для печінки для відновлення, мені ще пити їх три місяці. Сил поки не так багато, як було раніше", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, раніше Катерина Тишкевич зізналась, що не збирається судитися з лікарнею, де її заразили сепсисом. Акторка пояснила, чому прийняла таке рішення.

Читайте також: