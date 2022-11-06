Важкохвора Тишкевич зі сльозами на очах розповіла про думки про самогубство: "Немає сил боротися"

Акторка зізналась, що лікарі так і не змогли встановити остаточний діагноз та допомогти їй.

Відома акторка Катерина Тишкевич розповіла про перебіг своєї хвороби. Зірка пригадала, як лікувалася, який діагноз їй поставили медики, чому в неї виникають думки про самогубство та як вона дає їм раду.

Катерина вже вісім років страждає від хронічного головного болю. У знаменитості починає сильно боліти голова. Біль надто сильний і не вщухає. Раніше акторці допомагали сильні препарати. Утім, вони припинили діяти, адже організм Каті звик до них.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Це почалося, коли мені було 20. Вісім років я страждаю на ці головні болі. Це не просто, що у мене мігрень чи якісь напади. Це хронічний головний біль, який починається і тривати може місяцями, роками, поки я не починаю глушити його дуже великою кількістю пігулок. Це один із антидепресантів і плюс нейролептики", - розповіла акторка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Діагноз Катерині лікарі достеменно так і не змоги встановити. Головні болі у Тишкевич могли були спричинені різними факторами.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Його також ставлять під сумнів. Діагноз звучить так: соматоморфний головний біль, функціональна уламка в мозку, біохімія порушена в мозку. Причиною цього може бути якийсь нервовий розлад, можливо, це спричинено родовою травмою, яка у мене була теж дуже сильна. Потім ще струси мозку – три, здається, у мене було", - зізналась акторка.

Через сильний головний біль у Каті погіршився психологічний стан. Коли ліки припинили діяти, акторка була у розпачі. Вона почала впадати у депресію. У зірки навіть виникали думки покінчити зі своїм життям. Тоді ж Катя й зрозуміла, що треба негайно діяти і спробувати поїхати за кордон лікуватися.

Фото: mrsketrin/Instagram

"Пігулки, на яких я була вісім років, припинили діяти. Я вже дійшла до максимального дозування. Я пила 17 пігулок на день, щодня. А у мене все одно боліла голова. Тоді я вже була в розпачі. Я вже впадаю в реальну депресію, тому я не можу встати з ліжка, бо у мене сильно болить, і нічого мені не допомагає. Я була у такому стані, що або так (ред. – поїхати лікуватися за кордон), або я кінчаю життя самогубством", - зі сльозами на очах пригадала Катерина.

Фото: mrsketrin/Instagram

Тишкевич зібрала гроші, аби поїхати лікуватися за кордон. Утім, лікарі у Данії могли її прийняти лише наприкінці жовтня або у листопаді. Для Каті це вже було запізно, тож вона знайшла лікаря в України.

"Ми розпочали експериментальне лікування, таке як кетамінова терапія. Це терапія психоделіками. Ця крапельниця з кетаміном мала знімати вже біль. Але мені ставало лише гірше. Я була на такій межі, що телефонувала мамі і казала, що більше немає жодних сил боротися. Я так і не вирішила свою проблему", - розповіла акторка.

Мама, яка є нейрохірургинею, заспокоїла Катерину. Вона вирішила, що акторка може спробувати почати знову приймати старі ліки, адже організм очистився, і вони можуть знову діяти. Пігулки допомогли, і нині у Каті вже тижні два не болить голова.

Зірка також зізналась, що думки про самогубство у неї виникали. Утім, вона любить своє життя і хоче жити його далі. Тому Катя відчайдушно бореться зі своєю хворобою.

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