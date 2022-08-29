Важкохвора відома акторка Тишкевич розпочала екстремальне лікування

Артистка Катерина Тишкевич розповіла про своє лікування.

Знаменитість готувалася до обстеження в Данії. Утім, їй запропонували потрапити на консультацію до лікаря не раніше жовтня. А тим часом медики посадили її на один дуже токсичний препарат. Він допоміг і трохи зняв біль, однак тривалий час його приймати не можна.

Та знаменитість, схоже, знайшла інший варіант, який допоможе їй подолати тяжку хворобу. Як розповіла зірка у своєму Instagram, вона розпочала екстремальне лікування. Судячи з геолокації, яку Катерина вказала в дописі, боротися з тяжкою хворобою акторка буде у Києві.

Катерина Тишкевич почала лікування / Фото: instagram.com/mrsketrin

Нагадаємо, наприкінці червня українська акторка Катерина Тишкевич повідомила, що вже вісім років бореться з невизначеним діагнозом. Знаменитість постійно страждає від головного болю.

За 8 років лікарі так і не змогли встановити діагноз. Від початку війни хвороба Тишкевич почала прогресувати. Стан акторки погіршився, і вона припинила вставати з ліжка. Ліки, які раніше допомагали Катерині, припинили діяти.

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