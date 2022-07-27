Важкохвора відома акторка Тишкевич розповіла про свій стан здоров'я: "Мене посадили на токсичний препарат"

Відома українська акторка Катерина Тишкевич продовжує вести відчайдушну боротьбу з важкою хворобою, яка прикувала її до ліжка.

Днями Катерина Тишкевич на своїй сторінці в Instagram опублікувала новий пост і розповіла як наразі почувається.

За словами артистки, останній місяць вона чекала відповіді з Данії, куди хотіла потрапити на лікування. Втім їй запропонували потрапити на консультацію до лікаря не раніше жовтня:

"Розпач, гнів, безсилля. Я розумію, що це найкращий центр в Європі, але… Ми не гаяли часу, шукали і в Україні, по десятому колу…Обстеження, нові погляди, нові ліки. Неврологи, психіатри, нейрохірурги. Молитви, служби в церкві, ікони. Дослуховувалась майже до всіх ваших порад, але нажаль, не подіяло жодне нове втручання…", - відверто поділилася Тишкевич.

Катерина Тишкевич

Катерина зізналася, що зараз лікарі посадили ї на один дуже токсичний препарат. Він допоміг і трохи зняв біль, однак тривалий час його приймати не можна:

"Поки чекала Данію, знайшла ще один дуже крутий неврологічний інститут в Італії, по опису - те, що треба. Закидувала їх листами останній тиждень і мала певний успіх - мені відповідали. Наразі чекаю остаточного підтвердження від головної професорки інституту і дуже сподіваюся, що незабаром вирушу туди", - розповіла артистка.

Також Катерина поділилася кадром, де зображена з котом і зізналася, що кототерапія у неї відбувається за графіком.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Тишкевич зауважила, що попри свій стан вона стежить за ситуацією в Україні і дуже переживає: "За ситуацією в країні стежу, все ще важко засинати з думками про Лізу з Вінниці та її маму…Вірю в перемогу, радію хімарсам, співаю "Ой у лузі".

Нагадаємо, наприкінці червня українська акторка Катерина Тишкевич повідомила, що вже вісім років бореться з невизначеним діагнозом. Знаменитість постійно страждає від головного болю.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

За 8 років лікарі так і не змогли встановити діагноз. Від початку війни хвороба Тишкевич почала прогресувати. Стан акторки погіршився, і вона припинила вставати з ліжка. Ліки, які раніше допомагали Катерині, припинили діяти.

Читайте також: