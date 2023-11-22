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Важкохворий Богдан Буше розповів про труднощі, які виникли внаслідок його рідкісної хвороби

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
Дата публікації
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143
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Важкохворий Богдан Буше розповів про труднощі, які виникли внаслідок його рідкісної хвороби

Богдан Шелудяк

Шоумен поділився, чи покращився його стан.

Український актор і телеведучий Богдан "Буше" Шелудяк, у якого діагностували рідкісне захворювання, розповів, як минає його реабілітація.

Так, знаменитість зізнається, що йому вже значно краще. Хворобу він подолав. Однак, досі вимушений боротися з деякими наслідками синдрому Гієна-Барре.

"Мені значно краще! Можна сказати, що хворобу ми зупинили й вилікували. Зараз борюся з наслідками. Але вони не критичні", - пояснив актор.

Богдан Шелудяк / ©
Богдан Шелудяк

За словами Буше, йому пощастило більше за інших з таким синдромом, оскільки його кінцівки остаточно не відмовили. Також до норми швидко повернулися зір і мова. Проте, телезірка поскаржився на низку інших проблем. Зокрема, розповів про тимчасове оніміння кінцівок, гіпервтому та головний біль.

"Інколи людям після цього захворювання потрібно заново вчитися ходити. У мене цього немає. Єдине, що залишилося, – це незначне оніміння кінцівок. Інколи стан такий, наче у тебе легке сп'яніння чи гіпервтома. Після тривалої активності трішки болить голова. Зір і мова відновилися вже майже на 100%", – поділився Буше.

Богдан Шелудяк / ©
Богдан Шелудяк

Наразі Богдан не потребує особливої реабілітації. Він продовжує вживати ліки та поступово відновлює сили. Навіть зізнався, що повернувся до активного ритму життя.

"Зараз продовжую працювати й налагоджувати нейронні й нервові зв'язки, п'ю таблетки. Я розумію, що певні нюанси можуть зберігатися доволі тривалий час. Але від мене то не залежить, тож просто даю організму відновитися. На щастя, специфічна реабілітація мені не потрібна. Головне – не лежати, а ходити", – додав Шелудяк.

Нагадаємо, нещодавно Богдан Буше показав, як у медичній установі минало його лікування. Зірка оприлюднив відео зі стаціонару.

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Дата публікації
Перегляди
143
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