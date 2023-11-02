Важкохворий Богдан Шелудяк звернувся до фанів з лікарні: "У мене враження, що ви мене відспівуєте"

Ведучий проєкту "Хто зверху" Богдан Буше Шелудяк звернувся до своїх прихильників з проханням.

Шоумен записав відео з лікарні, де зараз проходить лікування, з проханням припинити надсилати йому молитви. Буше пожартував, що в нього таке враження, ніби фани таким чином його відспівують:

"А можна вас дещо попросити? Будь ласка, припиніть мені скидати молитви. Бо в мене таке враження, що ви мене відспівуєте. Все ок, я не Стівен Гокінг. Все відновлюється. Так, зараз стан не дуже. Але він не регресує. Тому, все норм. Не кидайте молитви. Дякую", - насилу сказав Шелудяк, якому через хворобу важко говорити.

Хворий Богдан Шелудяк звернувся до шанувальників з лікарні з проханням

Нагадаємо, ведучий та актор Богдан Шелудяк приголомшив шанувальників, що у нього знайшли рідкісну хворобу - синдром Гійєна-Барре. Хвороба виліковна, але потребує багато часу для відновлення. Під час цієї хвороби імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи. Наразі Шелудяку важко говорити. Також ведучий розповів, що його ранок середи, 1 листопада почався з того, що він не міг самостійно ходити без допомоги.

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