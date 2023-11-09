Важкохворий ведучий "Хто зверху" показався через два тижні в лікарні: який вигляд має Богдан Буше

Ведучий проєкту "Хто зверху" Богдан Буше Шелудяк після того, як у нього встановили рідкісний діагноз - синдром Гієна-Барре, останні два тижні провів у лікарні.

Після двох тижнів на стаціонарі Буше вийшов з шанувальниками на зв'язок і розповів про перебіг його лікування. Ведучий поділився відео, яке було зняте під час чергового обстеження у лікаря.

Шелудяк потішив шанувальників інформацією, що хворобу вдалося зупинити, але попереду на нього чекає довгий процес відновлення:

"Другий тиждень в стаціонарі. Хворобу зупинили, тепер боремось із наслідками, які вона встигла наробити. Мені вже значно легше ходити, хоча оніміння кінцівок зберігається, а рефлексів так і немає. В очах не так двоїться, тому в оточенні стало менше близнят, а розмовляю я вже не як нaркоман зі стажем", – розповів про свій стан Буше.

Ведучий "Хто зверху" показався в лікарні через два тижні на стаціонарі

Як відомо, тиждень тому Богдан Шелудяк повідомив,що у нього знайшли рідкісне захворювання – синдром Гієна-Барре. . Через тяжку хворобу ведучий ледь ходить, а також йому складно говорити. Хвороба виліковна, але потребує багато часу для відновлення. Під час цієї хвороби імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи.

Нагадаємо, раніше Богдан Шелудяк розповів, як саме у нього проявляється синдром Гієна-Барре.

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